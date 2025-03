Vice Gimenez: un nuovo bomber per il Milan

Il club rossonero è chiamato a prendere un nuovo attaccante da affiancare a Santi Gimenez: ecco la scelta del Diavolo

Sarà ancora Santi Gimenez il centravanti di riferimento del Milan la prossima stagione. Non ci sono dubbi sull’attaccante messicano, che sta vivendo un periodo non certo brillante, ma gode della fiducia incondizionata di tutti dalle parti di via Aldo Rossi.

Fin qui l’ex Feyenoord ha segnato tre gol e realizzato due assist, numeri non certo esaltanti, che sono destinati a migliorare così come la condizione fisiche. Col tempo crescerà anche l’intesa con i compagni e inevitabilmente le reti saranno di più. Gimenez, per il quale il Milan ha speso 28 milioni di euro (con i bonus si può arrivare fino a 35 milioni), sarà senza dubbio, come detto, il bomber da cui ripartire.

Accanto al centravanti messicano, però, non è ancora chiaro ci sarà. E’ evidente che un investimento andrà fatto e il Milan in questi giorni sta valutando tutte le possibili opzioni.

Milan, corsa a tre per il vice Gimenez: il punto della situazione

Oggi sostanzialmente sono tre i calciatori in corsa per affiancare Santiago Gimenez. Il primo della lista non può non essere Tammy Abraham. L’inglese, contrariamente a Luka Jovic, ha ancora qualche possibilità di resta in rossonero. Anche le ultime due partite hanno dimostrato di essere utile alla causa, ma a che prezzo?

Sì, sono proprio i costi il vero problema. Il giocatore è stato di fatto scaricato dalla Roma, che lo valuta 25 milioni di euro, più di Alexis Saelemaekers. Il prezzo è comunque destinato ad abbassarsi, ma per far decollare l’operazione servirebbe un taglio dello stipendio, oggi troppo alto.

Abraham percepisce più di quattro milioni di euro netti a stagione, quasi il doppio rispetto a Gimenez. Impensabile, dunque, che il calciatore, che sulla carta è una riserva percepisca, così tanto di più rispetto al messicano. Serve un taglio netto.

Allo stesso tempo il Milan sta guardando a profili giovani, che possono percepire stipendi più bassi. Oggi i due nomi sul taccuino sono quelli di Lucca dell’Udinese e Krstovic del Lecce, per i quali ci sono stati contatti già in inverno. Il costo dei loro cartellini è sui 25 milioni di euro. Con il nuovo Diretto sportivo capiremo quale sarà la decisione finale del Diavolo. Gimenez, di certo, non resterà solo