Tutto in diretta tv, arriva l’annuncio sul prossimo allenatore del Milan

La situazione in casa Milan in vista della prossima stagione: ecco cosa può succedere in panchina al Diavolo

Sono soprattutto le ore e i giorni di Thiago Motta. Dopo il secondo pesantissimo ko in campionato, contro la Fiorentina, il tecnico è stato messo in discussione, ma la Juventus, per il momento, ha deciso di confermarlo. E’ evidente che il suo futuro appare segnato.

Non è da escludere che il suo esonero arrivi addirittura già nel corso della stagione, qualora la tanto attesa scossa non dovesse arrivar subito dopo la ripresa. D’altronde sia Igor Tudor che Roberto Mancini sono stati pre-allertati. In casa Juventus, dunque, la situazione è precipitata, più che dalle parti di via Aldo Rossi.

Sergio Conceicao, d’altronde, è riuscito a conquistare due successi di fila, contro Lecce e Como, guadagnandosi altro tempo. Oggi appare complicato che il portoghese possa lasciare la panchina prima del termine della stagione. Allo stesso tempo sembra da escludere una sua permanenza in rossonero.

Anche l’ex Porto è consapevole di ciò e ha trovato una serenità, che potrebbe permettergli di lavorare meglio, Poi nel calcio i miracolo accadono. Basti pensare a cosa è successo con Stefano Pioli, destinato ad essere sostituito da Rangnick, prima di prendersi il Milan e conquistare lo Scudetto.

Milan, la scelta sull’allenatore: il punto della situazione

Serve, dunque, restare ancorati al presente e aspettare di capire quali saranno le scelte del Milan. Innanzitutto il Diavolo ripartirà da un nuovo Direttore sportivo. Dopo insieme al Ds, Giorgio Furlani e il gruppo di lavoro prenderà una decisione sulla guida tecnica.

L’idea è quella di affidarsi ad un allenatore che conosce il calcio italiano e non è un caso se in cima alla lista sia finito Massimiliano Allegri, ma non possono essere scartate le ipotesi Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri e Antonio Conte qualora si liberasse dal Napoli.

Il futuro di Sergio Conceicao, come detto, appare dunque segnato. Ivan Zazzaroni, intervenuto negli studi di Pressing, non sembra avere dubbi in merito: “Sicuramente Conceiçao lo cambiano. Poi ho saputo che il portoghese non è stato nemmeno scelto da Ibrahimovic, ma da Elliott. Quando i tifosi dicono ‘devi vendere’, mi chiedo se ha comprato. Sarà anche una battuta e una provocazione, ma l’ambiguità della proprietà è il punto focale del Milan. Oggi sappiamo che a decidere tutto è Furlani. Quando la testa non funziona è difficile che funzioni tutto il resto”.