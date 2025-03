Balla un milione, il Milan vuole provare a chiudere subito

Il club rossonero ha ormai deciso, l’affare è pronto ad essere chiuso immediatamente: ecco di chi si tratta. Il punto della situazione

La decisione è stata presa. Il Milan è pronto a chiudere subito l’affare per avere il calciatore a titolo definitivo. Ormai appare solo questione di tempo è difficilmente si tornerà indietro. Il Diavolo, dopo aver condotto un mercato importanti in inverno, è intenzionato a tornare protagonista.

A gennaio, lo ricordiamo, i rossoneri hanno finalmente messo le mano sul centravanti tanto atteso. E’ così arrivato Santiago Gimenez, per una cifra complessiva, che con i bonus può sfiorare i 35 milioni di euro (la base fissa è sui 28 milioni). Oggi il bilancio del messicano non è certo esaltante, ma nemmeno da bocciare con tre reti e due assist. Ci si aspettava qualcosa in più, ma si ripartirà senza alcun dubbio da lui.

Insieme all’ex Feyenoord, ha varcato i cancelli di Milanello anche Joao Felix. Il portoghese ha stupito tutti all’esordio contro la Roma, poi le sue prove non hanno mai convinto in pieno. Senza Champions League, la sua bocciatura è chiaramente certa. Il Milan, ad oggi, non ha alcuna intenzione di aprir alcun dialogo con il Chelsea per capire quanto possa servire per acquistarlo. Difficile che sia una somma sotto ai 35 milioni di euro.

Milan, c’è un promosso: il riscatto di Walker si avvicina

Durante il calciomercato di gennaio sono poi arrivati altri tre calciatori, Riccardo Sottil, Warren Bondo e Kyle Walker. Di questi solo l’ex Monza è sbarcato a Milano a titolo definitivo. Ha trovato poco spazio, ma nelle ultime due partite è sceso in campo dal primo minuto con prove più che convincenti.

E’ totalmente rimandato, invece, il giudizio sull’esterno di proprietà della Fiorentina. Il Diavolo ha la possibilità di acquistarlo per una decina di milioni, di fatto la somma che i viola dovrebbero versare nelle casse del Milan per l’acquisto di Adli. Ad oggi l’affare potrebbe decollare solo per questioni economiche.

Chi, invece, va verso il riscatto è sicuramente Kyle Walker, che ha convinto tutti fin da subito. Leadership e personalità a servizio della squadra. Non affonderà sulla fascia come in passato, ma il suo contributo in campo rimane molto prezioso. Il suo acquisto è fissato a cinque milioni: il Milan proverà ad ottenere un piccolo sconto, di circa un milioni, ma l’affare a prescinderà si farà.