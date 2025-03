Abraham bocciato, Saelemaekers a Roma con un altro scambio

Milan e Roma potrebbero presto tornare a fare affari: l’esterno belga può restare nella capitale. C’è l’idea di un nuovo scambio

Le possibilità di vedere Tammy Abraham al Milan non sono certo molte. Come abbiamo più volte raccontato, l’attaccante inglese è protagonista di una stagione non certo negativa con i colori rossoneri, ma per meritarsi la conferma avrebbe dovuto fare molto di più.

Il Diavolo non può certo tenere come riserva un calciatore che percepisce oltre quattro milioni di euro netti a stagione, quasi il doppio rispetto a Santi Gimenez. Senza un taglio netto del proprio compenso, la permanenza di Abraham appare dunque impossibile. Con i soldi richiesti dalla Roma – 25 milioni di euro – il Milan può certamente mettere le mani su un centravanti più giovane e con uno stipendio decisamente più basso. Lucca e Krstovic sono i profili che attualmente il Diavolo guarda con maggiore attenzione.

E Saelemaekers? Il calciatore può certamente continuare a giocare con la Roma. Il belga si trova bene nella capitale e vorrebbe rimanere. Anche i giallorossi sono soddisfatti dell’esterno per il quale, però, servono una ventina di milioni di euro.

Saelemaekers ancora alla Roma: ecco come

Se la Roma non dovesse sborsare la cifra richiesta, le strade percorribili sarebbero due. Una chiaramente riporterebbe il belga a Milano, per poi essere valutato dall’allenatore che guiderà i rossoneri la prossima stagione; un’altra invece porterebbe il Milan e la Roma a trovare la quadra attraverso un altro scambio.

Nel periodo del calciomercato invernale si è parlato tanto dell’interesse da parte dei rossoneri per Soule. Oggi i profili che potrebbero stuzzicare la fantasia del Diavolo sono altri. C’è, ad esempio, quel Lorenzo Pellegrini che ha un contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe avere una valutazione simile. Aggiungere in rosa un giocatore italiano d’esperienza come il classe 1996 può essere davvero un’idea.

Attenzione, però, ad un’altra soluzione. Il focus è su un altro calciatore che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Stiamo parlando di Mile Svilar, che si sta confermando uno dei migliori portiere della Serie A. In caso di addio di Mike Maignan, chissà che il classe 1999 non diventi un’occasione per il Milan. Milan che chiaramente potrebbe garantirgli uno stipendio decisamente più importante