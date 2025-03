Donnarumma sogna il ritorno: incastro con Maignan, asse caldo Milano-Parigi

Dopo le dichiarazioni del portiere italiano, c’è davvero la possibilità di un clamoroso scenario: ecco cosa sta succedendo

Tornare a San Siro senza essere accolto dai fischi è certamente una notizia per Gianluigi Donnarumma. Evidentemente il tradimento al Milan è stato digerito. Ormai sono passati un po’ di anni dal suo addio a parametro zero: il portiere nel frattempo ha conquistato da protagonista un Europeo e il Milan si è laureato campione di Italia anche grazie alle parate del suo successore, Mike Maignan.

Il futuro, però, sia dell’estremo difensore transalpino che di Donnarumma resta tutto da scrivere. Entrambi hanno un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e i rinnovo sono tutt’altro che scontati. E’ vero, Maignan ha trovato un accordo a 5 milioni di euro netti più bonus a stagione, ma la firma non è arrivata soprattutto per via di un rendimento non certo esaltante.

Nonostante la stagione complicata, però, Mike Maignan è ancora il portiere titolare della Nazionale francese e se dovesse salutare il Milan un ritorno Ligue 1 potrebbe essere la scelta più giusta, magari proprio al Psg. Molti tifosi parigini ne sarebbero felici. I destini di Maignan e Donnarumma potrebbero così intrecciarsi, anche se va detto che il club capitolino è anche sulle tracce di Lucas Chevalier.

Le dichiarazioni di Donnarumma

Con Maignan sotto la Torre Eiffel, Donnarumma, che ieri non ha voluto parlare di rinnovo nel post gara di Italia-Germania, potrebbe far ritorno in Italia, magari proprio a Milano.

Il Milan? Molto probabilmente sarebbe anche il desiderio del classe 1999, ma oggi si parla soprattutto di Inter. Donnarumma, di certo, porta Milano e San Siro nel cuore: “Venire qua è sempre speciale – afferma ai microfoni di Rai Sport -, San Siro è uno stadio unico e questo me lo porterò sempre con me. Sono cresciuto qui, ho il cuore a Milano. Grazie a chi mi sostiene da sempre”.

Anche in zona mista si è parlato del suo futuro e al commento “In tanti qui a San Siro ti vorrebbero vedere più a lungo”, l’estremo difensore ha risposto: “Fa piacere, queste sono situazioni che poi si vedranno. Intanto sono contento di essere tornato. Mi mancava tanto sia l’Italia che San Siro”. Voglia di Italia, dunque, per Donnarumma, che potrebbe presto tornare in Italia, proprio a Milano. Ma al tifoso rossonero farebbe più male vederlo ancora al Diavolo o con i colori nerazzurri?