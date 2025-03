Ribaltone Loftus-Cheek, la scelta sorprende tutti

Il centrocampista inglese è fin qui protagonista di un’annata complicata. Ecco cosa succederà in futuro: il punto della situazione

E’ stata fin qui una stagione da dimenticare per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista, che con Stefano Pioli, aveva dimostrato di essere un valore aggiunto, tanto da raggiungere la doppia cifra, ha giocato fin qui poco più di mille minuti, frutto di 22 presenze, di cui 14 in Serie A.

L’ex Chelsea con Paulo Fonseca ha avuto difficoltà nel trovare la posizione giusta, con Sergio Conceica, invece, non ha mai praticamente giocato. Qualche minuto e poco e più. L’ex Porto, però, ha sempre speso parole importanti per Ruben Loftus-Cheek e quando ne ha avuto l’occasione lo ha fatto sempre giocare. Così nell’ultima sfida contro il Como si è rivisto in campo negli ultimi minuti dopo diversi mesi di assenza.

In quest’ultima parte di stagione, tutti si augurano possa essere nuovamente il valore aggiunto di questo Milan. Ci spera parecchio Sergio Conceicao, che gli concederà spazio nel centrocampo a tre. che potrebbe vedere la presenza di Tijjani Reijnders e uno tra Fofana e Bondo. Già contro il Napoli – se in questi giorni di allenamento dovessero arrivare segnali importanti – potrebbe addirittura riavere una maglia da titolare.

I rossoneri, d’altronde, dovranno fare a meno di Yunus Musah. L’americano, nonostante le critiche e alcune prestazioni davvero negative, ha sempre giocato dal primo minuto in Serie A da quando Conceicao siede sulla panchina del Diavolo.

Mila-Loftus-Cheek, così cambia il futuro

E dire che molti danno per scontato un addio di Ruben Loftus-Cheek al termine della stagione. Il calciatore piace in patria, ma anche in Arabia Saudita. Dare per certo una sua partenza, però, è altamente sbagliato. L’inglese ha caratteristiche uniche, difficili da trovare sul mercato.

Conceicao lo ha definito un mostro, d’altronde Loftus-Cheek ha proprio tutto, fisicità, strappi, corsa e i gol nelle gambe. A frenarlo sono sicuramente gli infortuni, ma il portoghese ha voglia di puntarci e lo farà fin da subito in questo scorcio di campionato.

Se l’inglese dovesse tornare protagonista, una permanenza sarebbe certamente più semplice, anche con un allenatore diverso. D’altronde non è un caso se Galeone abbia nominato Loftus-Cheek nel corso della sua intervista. L’inglese sembra davvero un giocatore da Massimiliano Allegri. L’addio dell’ex Chelsea, dunque, è tutt’altro che scontato.