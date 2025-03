Non arrivano buone notizie dal mercato, salta il tesoretto per il Milan

Gli scenari cambiano in fretta nel calciomercato e il Milan potrebbe pagarne le conseguenze. Arrivano aggiornamenti in merito ad un calciatore che non faranno piacere ai rossoneri

Le prossime settimane saranno quelle dei chiarimenti, quelle in cui il Diavolo saprà quali calciatori torneranno dai prestiti e quali verranno riscattati. Avere certezze è praticamente impossibile: l’unica sicurezza oggi è chiaramente rappresentata da Charles De Ketelaere, che resterà a Bergamo. I termini sono maturati a febbraio, con il primo punto conquistato da parte dell’Atalanta, dopo la chiusura del calciomercato.

Ci sono ottime possibilità che Pierre Kalulu venga riscattato permettendo al Milan di incassare sui 17 milioni di euro. Negli ultimi giorni, però, c’è chi sostiene che nemmeno l’acquista da parte della Juve del francese sia così scontato. Di certo in casa bianconera, al momento, si sta pensando a tutt’altro. Non dovrebbero esserci problemi, inoltre, per l’addio a titolo definitivo di Alvaro Morata. Le condizioni stabilite con il Galatasaray lasciano pochi dubbi.

Sono parecchi i dubbi, invece, relativi a Ismael Bennacer. Difficilmente si rivedrà a Milanello, ma va capito se il Marsiglia verserà davvero i 12-13 milioni di euro concordati a gennaio. Più che complicata è la permanenza di Noah Okafor. Oggi nessuno crede nel riscatto da parte del Napoli, ma ci sono ancora un paio di mesi.

Futuro Adli, incastro con Sottil: il punto della situazione

C’è poi un’altra situazione che va monitorata con estrema attenzione ed è quella relativa a Yacine Adli. Il francese ci ha messo davvero poco a ritagliarsi un ruolo da protagonista alla Fiorentina. Gol (quattro), assist (quattro) e leadership sembravano non lasciare dubbi in merito al suo futuro alla Fiorentina.

Nell’ultimo periodo, però, un problema alla caviglia lo ha condizionato parecchio e le valutazioni da parte dei viola sono in corso. Ci sarà dunque da capire cosa ne sarà di Adli, ma la sua permanenza alla Fiorentina non è più scontata come prima.

Ma c’è un altro fattore da prendere in considerazione ed è quello relativo a Riccardo Sottil. Anche il Milan sta valutando se tenerlo o meno. Il riscatto di entrambi i calciatori – guarda caso – è fissato a 10 milioni di euro. Può dunque avvenire uno scambio per motivi di bilancio. Sono in crescita, invece, le possibilità di riscatto da parte del Bologna di Tommaso Pobega.