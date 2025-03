Zirkzee al Milan, ritorno di fiamma e via libera per l’approdo in Serie A

I tempi possono essere maturi per l’arrivo di Joshua Zirkzee al Milan. L’attaccante è pronto a lasciare il Manchester United in estate

Joshua Zirzkee è stato il più grande tormentone della scorsa estate. Il Milan sembrava poter chiudere per il suo arrivo: tutto era stato, d’altronde, apparecchiato. Il Diavolo, infatti, aveva trovato l’accordo con il giocatore ed era intenzionato a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Bologna. Lo scoglio, rappresentato dalle commissioni al suo entourage, però, non è stato mai superato.

Nonostante la volontà di giocare ancora in Serie A e preferibilmente al Milan, Joshua Zirkzee ha fatto le valigie, volando in Inghilterra, per vestire la maglia gloriosa del Manchester United. La sua avventura, partita con un gol all’esordio, non è però mai decollata.

I Red Devils, così, sono pronti a cederlo in estate, anche con la formula del prestito. I tempi appaiono maturi, il club di Manchester, infatti, è pronto a regalarsi l’ennesimo bomber – si fanno con insistenza i nomi di Victor Osimhen e Viktor Gyokeres – che porterebbe all’addio dell’ex Bologna.

Calciomercato Milan, sfida per Zirkzee: colpo per l’estate

Così sul giocatore sono pronte a piombare tutte quelle squadre che lo avevano cercato un anno fa. Ci sta pensando seriamente il Napoli così come la Juventus, a prescindere dall’addio di Thiago Motta. Attenzione però al Milan che ha bisogno di regalarsi un nuovo centravanti.

L’addio di Tammy Abraham è praticamente certo e serve un giocatore da poter affiancare a Santi Gimenez. Meglio se un attaccante con caratteristiche complementare al messicano. Joshua Zirkzee appare essere il profilo perfetto. Un profilo che aveva avuto l’approvazione di tutti a sbarcare a Milano. Un anno, dopo, dunque, l’olandese può varcare i cancelli del centro sportivo di Milanello.

Sarebbe una soluzione ottima per tutti, ma il Milan sta guardando anche ad altri profili. In Serie A piacciono, infatti, Lorenzo Lucca dell’Udinese, destinato a fare le valigie in estate, al pari di Krstovic, che la maglia del Lecce gli sta stretta. Ai rossoneri ha realizzato una doppietta che di certo non è passata inosservata dalle parti di via Aldo Rossi. Santi Gimenez sarà ancora l’attaccante di riferimento del Milan, ma in avanti non sarà lasciato solo. Il Diavolo potrà contare sui gol e sulle giocate di un altro centravanti