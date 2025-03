Dalla Francia al Milan: Maignan torna eroe, Theo no

I due calciatori francesi sono stati protagonisti della sfida di Nations League contro la Croazia. Ora sono pronti per il Milan

Si sono giocate nella serata di ieri le partite di Nations League. Il Milan così potrà finalmente riabbracciare i suoi calciatori, in vista della sfida di domenica contro il Napoli. E’ stata una domenica intensa con le sfide tra Portogallo-Danimarca, Spagna-Olanda e Francia-Croazia andate oltre ai tempi regolamentari.

Per Rafa Leao, però, solamente 62 minuti, visto il cambio per Diogo Jota. Tiji Reijndeers, invece, ha lasciato il campo al 110esimo. E’ andata peggio a Theo Hernandez e Mike Maignan che sono arrivati fino ai calci di rigore. I transalpini, infatti, sono riusciti a chiudere i 90 minuti sul 2 a 0.

Dal dischetto, così, è servito un super Mike Maignan per far volare la Francia in semifinale di Nations League. Il portiere del Milan è, infatti, salito in cattedra, neutralizzando due rigori, quello di Baturina e Stanisic. Può esultare anche Theo Hernandez, nonostante un penalty calciato fuori. Un penalty, che testimonia il momento non proprio brillante per il terzino sinistro, che domani aver saltato il match dell’andata ha giocato per più di 120 minuti.

Milan, riecco Maignan e Theo Hernandez

Almeno da questo punto di vista può sorridere Sergio Conceicao. Theo, infatti, era volato in Francia dopo un problema al polpaccio, che lo aveva portato a chiedere la sostituzione al termine del primo tempo di Milan-Como.

Da domani, così, sia Mike Maignen che Theo Hernandez, come gli altri nazionali, saranno a Milanello per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Napoli. Sorride il portiere che dopo un periodo complicato, in cui è stato messo nel mirino dalla critica ha dimostrato il suo valore portando la Francia in semifinale di Nations League. Qualcuno ne aveva messo in discussione anche il posto in Nazionale, ma Deschamps gli ha dato fiducia. Una fiducia ripagata della quale ne gioverà anche il Milan, che riabbraccia un portiere decisamente più sereno e pronto a fare la differenza anche con il Diavolo.

Maignan sa che così arriverà la firma sul rinnovo. D’altronde l’accordo c’è già, a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Discorso diverso per Theo Hernandez, chiamato a ritrovarsi per tenersi stretto il Milan. Ma la missione non appare per nulla facile