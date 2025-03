L’indizio parla chiaro, il prossimo allenatore del Milan è stato scelto

Le ultimissime sul futuro della panchina del Milan. La scelta sembra davvero essere stata fatta: il punto della situazione

Senza calcio giocato per via delle nazionali, il tema più trattato sui giornali per quanto riguarda le squadre di club è certamente quello legato al futuro. Un futuro che in casa Milan passerà chiaramente soprattutto dalla scelta del nuovo Direttore sportivo e da quella dell’allenatore.

In questi giorni, per quanto riguarda il dopo Antonio D’Ottavio, si sta facendo sempre più il nome di Fabio Paratici. E’ lui il prescelto di Giorgio Furlani, che dopo il viaggio a Dubai, è pronto a fare la sua scelta. Una scelta che verosimilmente arriverà in maniera definitiva entro il mese di aprile. Attenzione ovviamente anche a Igli Tare e Tony D’Amico, che restano in corsa, ma decisamente più staccati rispetto all’ex Juve, come l’idea di affidare il ruolo di Ds ad un dirigente straniero. Poi sarà tempo dell’allenatore.

Anche in questo caso i nomi sono tanti e sembra difficili districarsi, ma il più chiacchierato è Massimiliano Allegri, che tanto piace a Giorgio Furlani, ma allo stesso tempo non si possono scartare Antonio Conte, Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi. Molti di questi, però, sono legati ai rispettivi club.

Milan, ecco i favoriti per la panchina: Allegri in pole

E’ Massimiliano Allegri il favorito per sedere sulla panchina del Milan. Per GoldBet non ci sono davvero dubbi. Scommettere sul toscano paga solamente due volte la posta. Le quote si alzano, così, per tutti gli altri. E’ interessante notare come sul secondo gradino troviamo Sergio Conceicao. Una sua eventuale permanenza farebbe quintuplicare la scommessa.

La quota del portoghese è dunque più bassa rispetto a quella di Antonio Conte e Roberto De Zerbi. Un eventuale approdo a Milano dei due è quotato a 6.00. Paga molto di più scommettere su tutti gli altri allenatori.

Gian Piero Gasperini, così come Cesc Fabregas e Maurizio Sarri, hanno quota 15, più bassa rispetto a Roberto Mancini (20). E per chi sognasse il ritorno di Stefano Pioli guadagnerebbe 25 volte la posta, meno rispetto a Vincenzo Italiano (30) e Palladino (35). Si può puntare anche su Eziolino Capuano a 500, ma tenteremmo ad escludere questa possibilità.

Vedremo se queste quote nei prossimi giorni cambieranno. Il calcio, d’altronde, corre veloce e tutto può ribaltarsi in poco tempo