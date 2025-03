Chiesto lo sconto al Milan: la cessione può chiudersi per 8 milioni

Le ultime sul calciatore che potrebbe essere ceduto definitivamente e lasciare il Milan con uno sconto importante

Domenica si tornerà in campo, contro il Napoli, allo stadio Maradona, dopo la pausa per le nazionali. Una pausa serena per il Milan, dopo le due vittorie consecutive contro il Lecce e il Como. Sono stati comunque i giorni in cui si è scritto e parlato tanto del nuovo Direttore sportivo.

La quadratura del cerchio è ormai imminente, con Fabio Paratici, il prescelto, che ha avuto diversi contatti con Giorgio Furlani. La fumata bianca potrebbe arrivare già nel mese di aprile. Poi si lavorerà per scegliere la guida che dovrà allenare il Milan la prossima stagione. Da Cesc Fabregas, il nome più gettonato al momento, a Massimiliano Allegri, passando per Antonio e Sergio Conceicao, confermato. I nomi non mancano di certo, ma presto si farà chiarezza su tutto.

Si farà chiarezza anche sui calciatori che dovranno essere venduti e ovviamente su quelli che dovranno essere acquistati. Ma prima di tutto bisognerà avere un quadro chiaro sui giocatori in prestito, che verranno riscattati o meno.

Milan, futuro Adli: il punto della situazione

Sono tantissimi quelli in bilico, che potrebbero far ritorno alla base e tra questi c’è certamente Yacine Adli. Il giocatore intervistato a Radio Sportiva nelle scorse ore non ha voluto sbilanciarsi.

“Il mio obiettivo è finire la stagione al meglio e portare la Fiorentina il più in alto possibile, poi quello che succederà lo vedremo a fine stagione. Certo è che il Milan è un club importante, ho passato due anni straordinari dove mi sono legato tantissimo al club, ma anche la Fiorentina mi sta dando tanto. Quindi vedremo a fine stagione cosa succederà. Ora penso solo a vincere le partite e portare qua a Firenze qualcosa di importante”.

E’ chiaro che gli ultimi guai fisici hanno frenato l’ottimismo iniziale, ma la Fiorentina alla fine potrebbe tenerlo, magari con uno sconto sulla cifra pattuita. Dopo il milione e mezzo finito nelle casse dei rossoneri, i viola dovrebbero versarne altri 10,5. Ma l’affare potrebbe chiudersi con uno sconto a 8 milioni di euro.

Attenzione, inoltre, alla situazione legata a Riccardo Sottil. L’esterno italiano non ha fin qui convinto, ma ha giocato davvero poco per essere bocciato. Il suo riscatto è a cifre simili a quelle di Adli. Chissà che Milan e Fiorentina non decidano, alla fine, di scambiarsi di fatto i due giocatori