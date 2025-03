Conceicao esulta, allarme rientrato: ma resta un dubbio per Napoli-Milan

Buona notizia da Milanello, dove l’allenatore portoghese può sorridere in vista del big match di Serie A: ecco gli ultimi aggiornamenti.

La stagione del Milan è sicuramente deludente finora, al netto della vittoria della Supercoppa Italiana, ed è importante cercare di conquistare la qualificazione a una competizione europea. Con una classifica che in campionato vede la squadra occupare il nono posto, diventa fondamentale evitare passi falsi nelle restanti partite.

La prossima si disputa domenica 30 marzo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte sono ancora in lotta per lo Scudetto e hanno bisogno di vincere per non perdere ulteriore contatto dall’Inter capolista. Entrambe le formazioni andranno in campo con la grande motivazione di dover vincere, può essere davvero una sorta di finale questo big match.

Perdere può avere conseguenze gravi sia per l’una che per l’altra squadra, a seconda anche di quelli che saranno i risultati delle rivali. Il Diavolo viene da due vittorie consecutive contro Lecce e Como, ottenute non senza fatica, e imporsi a Napoli avrebbe anche un impatto psicologico importante; utile pure in previsione del derby di Coppa Italia della prossima settimana.

Verso Napoli-Milan: Conceicao recupera un calciatore importante

Sergio Conceicao dovrebbe poter contare su tutto l’organico, eccezion fatta per lo squalificato Yunus Musah e per l’infortunato Emerson Royal. In queste ore sono arrivate notizie positive e importanti da Milanello.

Santiago Gimenez ha svolto un lavoro personalizzato nella giornata di oggi. Domani tornerò ad allenarsi assieme al resto del gruppo e sarà regolarmente a disposizione per il big match Napoli-Milan. Il numero 7 rossonero era uscito dal campo zoppicante dopo la finale di CONCACAF Nations League vinta dal Messico contro Panama. Nessun infortunio grave, solo un problema leggero a una caviglia. Non c’è preoccupazione.

Gimenez tornerà a lavorare con i compagni giovedì e si preparerà al meglio in vista della sfida al Diego Armando Maradona. Dovrà anche convincere Conceicao a schierare lui invece di Tammy Abraham, entrato molto bene nella partita vinta contro il Como a San Siro. Suo l’assist per il gol decisivo di Tijjani Reijnders. L’ex Feyenoord rischia la panchina.

Purtroppo, il numero 7 rossonero è rimasto a secco di gol anche con il Messico e quindi ha proseguito il suo digiuno. L’ultima rete realizzata risale al 18 febbraio, quando a San Siro timbrò il cartellino proprio contro il Feyenoord nella partita di ritorno del playoff che dava accesso agli Ottavi di Champions League. El Bebote ha voglia di tornare a fare gol e il palcoscenico di Napoli potrebbe essere ideale per raggiungere questo suo obiettivo.