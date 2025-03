Svolta a centrocampo: è il colpo a sorpresa con Conceicao, al Milan insieme

Ci sono grandissime novità per il Milan: ora può davvero cambiare tutto. Ecco cosa sta succedendo in casa rossonera

Archiviata la pausa per le nazionali, in casa Milan si è tornati a fare sul serio. Così la squadra si è ritrovato a Milanello per preparare la sfida di domenica sera contro il Napoli. Una sfida fondamentale per continuare a sognare ancora la qualificazione alla prossima Champions League. Bisogna vincere anche per presentarsi al meglio al match del 2 aprile contro l’Inter.

Sergio Conceico oggi così ha ritrovato il suo gruppo, praticamente con i tutti giocatori. Nessun particolare problema per Santi Gimenez, che sarà a disposizione del portoghese al pari di tutti gli altri suoi compagni. E’ un Milan che sta bene, dunque, fisicamente, con i recuperi degli ultimi infortunati Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek. In infermeria, così, c’è il solo Emerson Royal.

Per la partita di domenica, c’è dunque ancora tempo per provare la miglior formazione, ma i dubbi non sono in realtà moltissimi. Contro gli azzurri mancherà anche Yunus Musah, così Conceicao sta pensando a due tra Warren Bondo, Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek.

Milan, riecco Loftus-Cheek: con Conceicao si prenderà il futuro

Proprio l’inglese può essere la grande novità. Dopo altre due settimane di allenamenti sulle gambe è pronto finalmente a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Sergio Conceicao è il suo primo fan e non ha perso occasione per esaltarlo.

Ha sempre speso parole importanti per lui e siamo certi che in questo finale di stagione – se non dovesse avere nuovi problemi infortuni – giocherà parecchio. Loftus-Cheek ha caratteristiche uniche: lo sa il Milan e lo sa Sergio Conceicao, ma non solo (lo sa anche Allegri).

Un finale di stagione al top, spazzerebbe via tutte le voci che lo vorrebbero lontano dal Diavolo alla riapertura del nuovo calciomercato. Loftus-Cheek sarà così il primo alleato di Sergio Conceicao che non vuole mollare la panchina. E’ complicata una permanenza del portoghese in rossonero, ma se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia le carte inevitabilmente verrebbero rimescolate.

Sia l’inglese ex Chelsea che l’ex Porto sperano dunque di conquistare il Milan insieme. Le prossime partite ci diranno la verità. In caso di flop per Loftus-Cheek, si farebbe sempre più concreto il ritorno in Premier League, dove continua ad essere particolarmente stimato da diversi club.