Tomori al Tottenham: via dal Milan con lo scambio

Il club inglese è pronto a tornare all’assalto del centrale inglese. L’estate può davvero essere la volta buona: il punto della situazione

L’avventura di Fikayo Tomori al Milan appare davvero destinata a concludersi a breve. La stagione del centrale inglese, alquanto travagliata, è parecchio complicata da decifrare. Ha giocato spesso titolare, lo ha fatto inizialmente sia con Paulo Fonseca che con Sergio Conceicao, finendo poi in panchina con entrambi. Chissà che in questi ultimi due mesi non ci sia un nuovo ribaltone.

Con Tomori non si può davvero escludere nulla. D’altronde il centrale inglese era destinato a lasciare il Milan già durante il calciomercato di gennaio. Sembrava poter approdare alla Juventus, pronta a fare sul serio per acquistarlo, mettendo sul piatto una cifra, tra prestito e riscatto obbligatorio, di circa 25/30 milioni di euro. Il no di Tomori ha bloccato tutto.

Poi si è fatto sotto il Tottenham che ha messo sul piatto 25 milioni per acquistarlo, ma anche in questo caso è arrivato il rifiuto da parte del giocatore, con il Milan che che aveva dato il via libera. L’arrivo di Sergio Conceicao, d’altronde, aveva cambiato le carte in tavolo, con Tomori che era tornato ad essere centrale nel progetto.

Tomori, riecco il Tottenham: al Milan un ex Juve

Ma il portoghese ci ha messo poco a rimettere in panchina Fikayo Tomori. L’inglese così a fine stagione può davvero lasciare il Milan, tornando a considerare le squadre che lo volevano. Il Tottenham può diventare nuovamente la destinazione più probabile per il calciatore.

Stavolta però il club inglese potrebbe optare per uno scambio anziché mettere 25 milioni di euro sul tavolo. Di giocatori interessanti che militano negli Spurs ce ne sono parecchi, ma le attenzioni sono rivolte soprattutto a due elementi, che hanno giocato in passato per la Juventus.

Stiamo parlando di Dragusin, che in passato è stato cercato con insistenza dai rossoneri e che oggi piace tanto anche a Inter e Napoli. Con il rumeno non servirebbe andare a trovare un sostituto dell’inglese, ma attenzione al colpo a centrocampo. Gli occhi del Diavolo sono, infatti, puntati su Rodrigo Bentancur, che ha un contratto in scadenza nel 2026. Senza un accordo sul prolungamento, per l’ex giocatore della Juventus, arrivare in al Milan, attraverso uno scambio con Tomori, sarebbe certamente più semplice.