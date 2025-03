Via dal Milan, raggiunge Morata: “Così giocherà nel Galatasaray”

Le dichiarazioni dell’agente non lasciano davvero dubbi. La sua avventura al Milan, ormai, volge al termine: ecco di chi si tratta

Una volta scelto il nuovo Direttore sportivo sarà tempo di pensare al calciomercato, oltre all’allenatore che dovrà guidare il Milan la prossima stagione. Nella corsa alla panchina del Diavolo non si può escludere Sergio Conceicao, anche se una sua permanenza è altamente improbabile. E’ chiaro però che la qualificazione alla Champions League e la vittoria della Coppa Italia rimescolerebbe le carte e il portoghese potrebbe davvero sperare di lottare con Massimiliano Allegri, Antonio Conte (qualora si liberasse dal Napoli) e Cesc Fabregas.

Poi, come detto, sarà mercato. Servirà capire quali calciatori rientreranno dai prestiti – e non sono certo pochi – e quali si deciderà di riscattare. La sessione invernale è stata davvero intensa, con il Milan che ha acquistato ben cinque calciatori, solo due di questi, però, sono arrivati a titolo definitivo, Warren Bondo e Santiago Gimenez.

Poi ecco Kyle Walker, Riccardo Sottil e Joao Felix, che hanno varcato i cancelli del centro sportivo di Carnago con la formula del prestito. Per l’inglese il riscatto appare scontato; è tutto ancora da valutare, invece, quello dell’esterno italiano.

Futuro Joao Felix, c’è la decisione: il punto della situazione

E Joao Felix? Per il portoghese non è stato raggiunto alcun accordo sulla diritto di riscatto e verosimilmente mai sarà fatto. Oggi il Milan, infatti, non ha alcuna intenzione di considerare l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante, che ha ampiamente deluso le attese.

Dopo un inizio più che ottimo contro la Roma, ha sempre deluso. Un suo addio, a maggior ragione senza la qualificazione, è dunque praticamente certo. Nel futuro di Joao Felix, però, difficilmente ci sarà il Chelsea, ma un’avventura altrove.

Negli ultimi giorni si sta parlando sempre più di un possibile approdo del calciatore in Turchia, più precisamente ad Istanbul per vestire la maglia dell’ambizioso Galatasaray: “Se i club raggiungono un accordo, il mio giocatore, il mio assistito giocherà nel Galatasaray”, sono queste le parole del noto agente, Jorge Mendes, riportate dal portale turco ‘Sporx’.

Joao Felix potrebbe così giocare con Alvaro Morata. Potrebbero essere il portoghese e lo spagnolo a formare la coppia del nuovo attacco dei giallorossi vista l’addio praticamente certo sia di Victor Osimhen che di Dries Mertens