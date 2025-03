Il prezzo schizza alle stelle: affare da 30 milioni per il Milan

Il calciatore vede crescere il suo valore e il Diavolo fissa il nuovo prezzo. Il Milan detta le condizioni: il punto della situazione

Pagare moneta, dare cammello. Nel libero mercato è inevitabilmente il venditore che fa il prezzo e lo stesso accadrà questa estate quando i club verranno a chiedere i giocatori al Milan. Il Diavolo, anche senza Champions League, non ha alcuna esigenza di vendere e i due ultimi bilanci chiusi in attivo ne sono una dimostrazione.

Sarà il Diavolo, dunque, che stabilirà quanto valgono i propri calciatori e se riterrà opportuno cedere o meno un determinato elemento. In questi giorni si è tornati a parlare insistentemente di Alexis Saelemaekers e del suo prezzo giusto (ma giusto per chi?). A leggere i giornali tutti sembrano concordare che la valutazione del belga non debba superare i 20 milioni di euro, ma che la cifra più giusta per una sua eventuale cessione debba essere più vicina ai 15 milioni.

E’ una narrazione difficile da comprendere. Una narrazione che fa a schiaffi nel mondo del calciomercato di Serie A, in cui Davide Frattesi viene valutato 50 milioni di euro. Sarà brava l’Inter, ovviamente, qualora riuscisse davvero a venderlo a tale cifra, magari proprio alla Roma, che la scorsa estate ha comprato dalla Juve Soule per 30 milioni di euro.

Milan, si alza il prezzo di Saelemaekers

Le qualità dell’ex Frosinone non si discutono, ma i numeri sono lì, impietosi: tre gol e un assist in 1458 minuti, con trenta presenze. Numeri (di Transfermarkt) inferiori a quelli di Alexis Saelemaekers, che di reti ne ha realizzate sei, oltre a cinque assist, in 26 match con 1465 minuti. L’impiego dei due è stato dunque praticamente identico, spesso nello stesso ruolo, anche se il belga può muoversi anche a tutta fascia.

Questi numeri, dunque, sono un’ulteriore dimostrazione che la stagione del belga è più che positiva. Ma a Roma di questo sono più che convinti. I giallorossi così hanno valorizzato un calciatore, che la scorsa estate poteva essere acquistato per una cifra vicina ai 20 milioni e che oggi, ovviamente, vale molto di più, almeno 30 milioni di euro.

Se la Roma vorrà tenerselo dovrà dunque sborsare una somma vicina alla cifra indicata, oppure Saelemaekers farà ritorno a Milanello, pronto a rimettersi in gioco per il Diavolo o a essere ceduto all’estero. Il futuro del belga resta, dunque, tutto da scrivere, ma niente sconti.