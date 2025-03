Scelta a sorpresa del Milan: “Improbabile che resti”

La scelta dei rossoneri rischia di spiazzare i tifosi: è improbabile che il giocatore resti al Milan, i dettagli

Napoli-Milan è alle porte: Sergio Conceicao ha quasi di nuovo tutti a disposizione a Milanello, dopo gli impegni con le Nazionali, per preparare al meglio questa importante gara. I rossoneri devono vincere per sperare ancora nel quarto posto: con le ultime vittorie contro Lecce e Como, la distanza si è ridotta di parecchio, ma raggiungere il traguardo resta un percorso assai difficile. Un altro obiettivo è la Coppa Italia, con la semifinale contro l’Inter: l’andata si giocherà il 2 aprile, quindi fra pochi giorni.

Nel frattempo il Milan sta pensando già alla programmazione della prossima stagione: la priorità assoluta, al momento, è la ricerca del direttore sportivo, con Fabio Paratici in netta pole rispetto a tutti gli altri. La decisione spetterà a Giorgio Furlani, che ha ottenuto da Cardinale ancora il controllo dell’area sportiva nonostante le ultime disastrose stagione. Appare più defilato Ibrahimovic, che non si vede a Milanello da giorni. Bisognerà fare delle attente valutazioni sulla rosa e c’è un giocatore che, a sorpresa, è probabile che andrà via.

Addio al Milan senza Europa

Il Milan ha dei problemi da risolvere per quanto riguarda i rinnovi di contratto: non ci sono novità su Theo Hernandez mentre per Maignan sembra esserci stata una brusca frenata (anche se la priorità resta il rinnovo da ambo le parti). Fra i giocatori in scadenza a brevissimo ci sono Luka Jovic, che non resterà, e Alessandro Florenzi, che sembrava essersi guadagnato chance di permanenza in queste ultime settimane.

L’ex Roma è fuori dai campi da agosto ed è rientrato fra i convocati a Lecce e poi col Como: non ha avuto ancora possibilità di giocare come è giusto che sia, l’infortunio è stato gravissimo e bisogna andarci coi piedi di piombo. Di recente arrivavano voci in merito ad un suo possibile rinnovo per un’altra stagione, così da dargli la possibilità di chiudere coi rossoneri in tutt’altro modo. Invece, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Florenzi potrebbe restare al Milan soltanto in un caso.

Se la squadra non dovesse qualificarsi in Europa (che sia Champions o Europa League), allora è improbabile che il terzino romano resti. Con la qualificazione, invece, qualche chance in più ce l’ha. In ogni caso, il Milan ha ormai già deciso di riscattare Kyle Walker e di vendere Emerson Royal, quindi ci sarebbe per lui l’opportunità di fare il vice dell’inglese.