La dichiarazione d’amore di Fabregas è già arrivata: ribaltone Milan

Idea Fabregas per la panchina della prossima stagione: la dichiarazione d’amore dello spagnolo esalta i tifosi

Cesc Fabregas è uno degli allenatori che il Milan sta prendendo in considerazione per la prossima stagione. Lo spagnolo sta facendo un grande lavoro al Como in questa sua prima stagione in Serie A. Lavoro che gli sta garantendo l’attenzione di tanti big club e fra questi, come detto, ci sono anche i rossoneri. Si tratta al momento soltanto di voci di corridoio: prima di scegliere l’allenatore, il Milan deve prima risolvere la questione direttore sportivo. Da questo dipenderà molto delle future decisioni del club e quindi Fabregas non può fare altro che attendere.

Nel frattempo continua a lavorare con il suo Como per provare a chiudere la stagione nel miglior modo possibile, dopodiché penserà al futuro. Potrebbe anche decidere di continuare lì il suo percorso, ma dire no ad un’offerta importante è difficile per chiunque. Lo spagnolo ha già speso parole di grande apprezzamento ed elogio per la rosa milanista in occasione della recente sfida di campionato, e adesso ha confermato il suo amore per un rossonero.

Fabregas e la stima per un rossonero

Fabregas ha rilasciato una lunga e interessante intervista a Sky Sport Insider durante la quale ha parlato di Diao, una delle sorprese più interessanti di questa stagione del Como. L’attaccante, che ha segnato anche al Milan nel match d’andata, sta facendo davvero bene e, come lo stesso Fabregas, anche lui è finito sotto l’attenta osservazione dei grandi club. Parlando di lui, l’allenatore spagnolo ne ha approfittato per elogiare un giocatore rossonero.

In occasione di Milan-Como, Diao si è ritrovato di fronte un avversario molto ostico: Kyle Walker. “Aveva di fronte uno dei terzini più forti degli ultimi 10 anni da affrontare“, ha detto Fabregas. Che conosce molto bene l’inglese perché si sono ritrovati contro spesso in Premier League. A proposito di Walker: il Milan ha ormai deciso di riscattarlo dal Manchester City per una cifra che dovrebbe essere inferiore ai 5 milioni pattuiti. Questo significa che, se davvero dovesse essere Fabregas il nuovo allenatore dei rossoneri, l’inglese sarà a sua disposizione.

Non ci resta altro che attendere per capire cosa accadrà sul fronte allenatore. Il Milan deve scegliere con grande attenzione perché, dopo il disastro di questa stagione, non può più permettersi di sbagliare. Per questo motivo i tifosi spingono per l’arrivo di un tecnico diverso, con più esperienza e certezze: Allegri e Conte sono i preferiti in assoluto, ma sono anche i più costosi (inoltre Conte dovrebbe liberarsi dal Napoli).