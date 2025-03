Milan-Real Madrid asse caldo, sfida all’Inter e triplo affare

I possibili affari tra il Milan e il Real Madrid in vista dell’estate. Il Diavolo è pronto a sfidare l’Inter per acquistarlo: il punto della situazione

Il calciomercato non dorme mai. Anche senza un Direttore sportivo, il Milan sta sondando il terreno e apparecchiando affari in vista dell’estate quando i movimenti saranno diversi. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno così lavorando in attesa della nomina del nuovo Ds, che darà il via alla nuova era rossonera.

Un’era che verosimilmente avrà un allenatore italiano, anche se non è del tutto da escludere la permanenza di Sergio Conceicao. E’ evidente che una qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria della Coppa Italia rimescolerebbero le carte. Domenica si gioca una partita importante, contro il Napoli, da non sbagliare, per continuare a rimanere aggrappati al sogno europeo.

Sui giornali, però, si legge anche tanto di calciomercato. Oltre alle solite idee sull’allenatore e il Direttore sportivo, si parla di giocatori che potrebbero varcare i cancelli di Milanello. Stamani il Corriere della Sera rilancia l’ipotesi Arda Guler. Ormai è chiaro a tutti che al Real Madrid non c’è più posto per il talento turco classe 2005, che ha voglia di giocare con continuità. Difficile farlo quando hai la concorrenza che nella Capitale spagnola.

Milan-Real Madrid, non solo Guler: il punto della situazione

Così Guler è pronto a cercare fortuna altrove e non è un segreto che il Milan sia stato uno dei club più interessati a prenderlo prima che sbarcare ne LaLiga. Il Diavolo potrebbe dunque riprovarci, ma servirebbe la Champions League per attrarre il calciatore, che piace parecchio anche all’Inter.

In estate potrebbe esserci, dunque, un vero e proprio derby di mercato, ma tra Real Madrid e Milan gli affari potrebbero essere diversi. Innanzitutto andrà risolta la questione legata ad Alex Jimenez. L’esterno può tornare in Spagna per soli nove milioni di euro già a giugno o per 12 fra due estati.

Il Milan è pronto a rinegoziare, ma siamo certi che sul tavolo finiranno altri nomi. Uno di questi può essere Nico Paz, giocatore del Como sul quale il Real Madrid mantiene il proprio controllo. Anche in questo caso il giocatore piace tanto all’Inter, ma se fosse davvero Cesc Fabregas a sedere sulla panchina del Diavolo, il campioncino avrebbe un motivo in più per scegliere il rossonero