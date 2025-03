Nuovo colpo dal Chelsea, il Milan lo scippa all’Inter

L’affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito: ecco il giocatore finito nel mirino del club rossonero e dei nerazzurri

Nel corso degli ultimi anni sono stati davvero parecchi gli affari che hanno coinvolto il Milan e il Chelsea. Oggi tra i rossoneri ci sono ancora due calciatori che provengono proprio dal club londinese, come Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, ma anche Tammy Abraham, prima di approdare alla Roma ha vestito la maglia blu della squadra di Premier League.

E’ certamente curioso notare come i tre inglesi potrebbero fare le valigie al termine della stagione. Il difensore – come abbiamo più volte scritto – è destinato a salutare e tornare in Inghilterra. Chissà che non lo raggiunga l’amico attaccante, che di sicuro non tornerà alla Roma, ma che difficilmente resta in rossonero. Ecco perché la soluzione Premier League potrebbe diventare la più praticabile.

Situazione simile per Ruben Loftus-Cheek, ma in questi due mesi proverà a far cambiare idea a tutti e a tenersi il Milan. Il numero otto ha caratteristiche uniche e Sergio Conceicao crede tanto in lui. Ecco perché è lui l’inglese che ha più possibilità di rimanere al Diavolo. Non ci resterà certamente Joao Felix, che farà ritorno proprio al Chelsea. Se dici Chelsea, però, i tifosi del Milan pensano soprattutto a Olivier Giroud, che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia rossonera, dopo aver lasciato Londra.

Milan, grande concorrenza per il centrocampista

Ora dall’Inghilterra arriva notizia che il Milan stia pensando ad un altro calciatore di proprietà del Chelsea. Un giocatore, Andrey Santos, protagonista di una stagione importante con la maglia dello Strasburgo, dove in 24 partite ha segnato nove gol e realizzato tre assist.

Secondo Chelsea News, il Milan vorrebbe prendere il centrocampista brasiliano classe 2004 con la formula del prestito. Una formula che potrebbe essere anche gradita ai londinesi. Degli scout rossoneri lo hanno seguito in Francia, al pari dell’Inter.

Il Diavolo, però, deve fare i conti soprattutto con la concorrenza che arriva dalla Francia. Sia il Psg che il Monaco, infatti, sarebbero pronti a prendere Santos a titolo definitivo. Ora la palla passa al Chelsea, che dovrà decidere cosa fare con il classe 2004. Monetizzare subito, fargli fare una nuova esperienza in una big o tenerselo stretto. Presto capiremo