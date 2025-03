Rivoluzione italiana: il Milan cambia completamente volto

Da Casa Milan a Milanello: il Diavolo è è pronto a diventare più azzurro: ecco i colpi programmati per la prossima estate

Sarà un’estate calda per il Milan. Un Milan che ha voglia di spiccare il volo dopo una stagione davvero complicata. Per farlo chiaramente ha deciso di affidarsi ad un nuovo Direttore sportivo. I prossimi giorni potrebbero essere quelli della fumata bianca. Andare oltre aprile, d’altronde, diventerebbe pericoloso per programmare un’annata che dovrà essere completamente diversa dall’attuale.

Così, salvo cambi di programma, al momento inaspettati, il Milan è pronto ad accogliere Fabio Paratici, che da giorni ha messo la freccia, posizionandosi in prima fila e lasciando dietro sia Igli Tare che Tony D’amico. Con l’ex Juve al comando, il Diavolo inizierà a prendere forma, a partire chiaramente dall’allenatore. Sergio Conceicao ha ancora qualche piccola possibilità di rimanere, ma l‘idea è quella di affidarsi ad una guida che conosca la Serie A, meglio se italiano.

Ecco perché Massimiliano Allegri e Antonio Conte, qualora si liberasse dal Napoli, sono considerate le prime scelte. Ovviamente non si può escludere Roberto De Zerbi, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, senza dimenticar che anche Cesc Fabregas piace, ma è considerato con poca esperienza.

Milan, tutti i giocatori italiani nel mirino

Dalle parti di via Aldo Rossi c’è sempre più la convinzione che serva un’anima italiana. Così oltre ai dirigenti, al Milan sono attesi un numero maggiore di giocatori italiani, verosimilmente uno per reparto. Il sogno dei tifosi resta Sandro Tonali, che però difficilmente lascerà Newcastle prima del 2026.

A centrocampo, così, in cima alla lista dei desideri c’è Samuele Ricci del Torino, per il quale bisognerà battere la concorrenza dell’Inter e le resistenze di Urbano Cairo, che difficilmente lo lascerà andare per meno di 35 milioni di euro. Guardando all’attacco, non è un segreto che il candidato numero uno per affiancare Santi Gimenez è Lorenzo Lucca. In questo caso l’Udinese potrebbe lasciarlo andare per 25-30 milioni: piace a Inter, Roma, Atalanta e soprattutto Napoli.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, ci sarà spazio per un colpo, con l’addio di Fikayo Tomori. Le attenzioni qui sono rivolte a Comuzzo della Fiorentina, ma il suo prezzo è ormai alle stelle. Ecco perché il nome giusto potrebbe essere quello di Coppala del Verona, fatto visionare più volte nell’ultimo periodo. Anche in porta, in fine, potrebbe esserci un italiano qualora andasse via Mike Maignan: in questo caso Caprile diventerebbe il favorito