Clamoroso Joao Felix: la decisione sorprende tutti

L’attaccante portoghese è stato fin qui autore di una parentesi in rossonero per nulla esaltante: ecco cosa può succedere adesso

João Félix è stato uno dei grandi colpi del calciomercato di gennaio. L’attesa per vedere all’opera il talento portoghese era davvero tantissima e al suo esordio nel match contro la Roma si è presentato come meglio non poteva.

Giocate da fuoriclasse – tanto che in molti hanno scomodato Ricardo Kaka – e un gol d’alta scuola. Poi, però, il buio. Sergio Conceicao, che ha spinto più di chiunque altro per averlo in rosa gli ha dato subito fiducia: l’ex Chelsea ha così giocato sempre dal primo minuto, con risultati non proprio esaltanti. Sono state poche, infatti, le volte che ha sfiorato la sufficienza, ma nella maggior parte delle partite è stato bocciato.

Lo ha fatto poi anche Conceicao, che ha deciso di lasciarlo fuori sia contro il Lecce e il Como. Il suo ingresso in Salento, però, è risultato decisivo seppur con un pallone svirgolato, che poi si è insaccato in porta, dando vita alla rimonta rossonera, per via di uno sfortunato tocco di Gallo. Il tecnico portoghese sembra dunque aver trovato il suo equilibrio, con Rafa Leao, Reijnders e Pulisic alle spalle di Santi Gimenez.

Milan, novità contro il Napoli: l’idea di Conceicao

Contro il Napoli, però, i quattro giocatori offensivi difficilmente si vedranno schierati insieme. Sergio Conceicao pensa di cambiare anche in vista della sfida contro l’Inter di mercoledì prossimo per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il portoghese ha la possibilità di dosare le forze e proverà a farlo per cercare di vincere entrambe le partite.

Così, come è stato ampiamente detto in queste ultime ore, Santiago Gimenez, che ha accusato qualche piccolo problemino in Nazionale, si avvia a partire dalla panchina, anche se è perfettamente recuperato. Spazio dunque a Tammy Abraham che nelle ultime sfide è stato decisivo, entrando dalla panchina.

Ma l’inglese potrebbe non essere l’unica novità. Sono in crescita, infatti, le quotazioni di Ruben Loftus-Cheek, che può prendere il posto di uno dei tre centrocampisti, ma la sorpresa più grande può essere rappresentata da João Félix. E’ evidente che Sergio Conceicao non ha smesso di credere nel suo connazionale e contro il Napoli potrebbe partire dal primo minuto, prendendo il posto di un altro portoghese, Rafa Leao, per tenerlo caldo per il derby.