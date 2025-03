Plusvalenza super, lascia il Milan per 30 milioni

Il giocatore è tra gli indiziati principali a fare le valigie per dire addio al Milan al termine della stagione, ma continuerà a vestire il rossonero

Domani si torna in campo per sfidare il Napoli di Antonio Conte, per la trentesima giornata di Serie A. Una sfida importantissima per continuare a rimanere aggrappati al sogno Champions League, ma in questi giorni sui giornali si continua a parlare di calciomercato e soprattutto della scelta del Direttore sportivo.

Come ampiamente scritto, la decisione di Giorgio Furlani è ricaduta su Fabio Paratici, ma non vanno ancora tagliati fuori Tony D’Amico e Igli Tare. Il mese di aprile sarà inevitabilmente quello della fumata bianca. Andare oltre creerebbe certamente dei problemi per quanto riguarda la programmazione della nuova stagione.

E di cose da fare ce ne sono parecchie. Innanzitutto andrà capito cosa succederà con i tanti giocatori in prestito, poi ci si muoverà per vendere e acquistare i calciatori che servono. La qualificazione in Champions League è chiaramente fondamentale per evitare grandi cessioni. E’ vero che il Diavolo non ha esigenze particolari di bilancio, ma le plusvalenze fanno sempre comodo.

Ecco perché sono diversi i calciatori che potrebbero fare le valigie e dire addio definitivamente il Milan. Si parla sempre di Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafa Leao, ma ad avere mercato sono soprattutto quei calciatori che possono essere venduti a prezzi non elevatissimi, a 25-40 milioni di euro.

Occhi puntati in difesa: il Milan vende e cambia

Così è inevitabile guardare al reparto difensivo dove a lasciare il Milan potrebbero essere addirittura in due. Con 25 milioni di euro Fikayo Tomori farebbero subito le valigie, qualora l’inglese accettasse la destinazione. Se la Premier League, dunque, tornasse a bussare per l’ex Chelsea, l’addio si concretizzerebbe quasi certamente.

Ma Tomori non è l’unico a poter salutare il gruppo. Le voci su Malick Thiaw si stanno facendo sempre più insistenti. Il centrale tedesco, arrivato per poco più di 8 milioni di euro, ha mercato, soprattutto in Germania. Ci sta pensando il Bayer Leverkusen e un suo addio non è da escludere.

La plusvalenza sarebbe, davvero importante, essendo stato acquistato per pochi milioni. La valutazione? Sui 30 milioni di euro, una cifra alla portata per le aspirine rossonere, ma non è da escludere il trasferimento in altre piazze. Poi il Milan penserebbe ai sostituti, con l’idea di acquistare dei giocatori italiani, come Comuzzo e Coppola.