Bocciatura totale, saltano due teste: col Milan è finita

E’ ormai al capolinea l’avventura con la maglia rossonera per i due calciatori. Stasera è arrivata la sentenza definitiva

Ora è davvero finita. Le ultimissime speranze di agguantare il quarto posto sono svanite con il ko di stasera contro il Napoli. Per il Milan è stata l’ennesima serata da dimenticare, con il solito inizio shock, in cui gli azzurri hanno trovato due reti con Politano e Lukaku.

Nella ripresa, con l’ingresso in campo di Rafa Leao, il Milan riesce a reagisce, mettendo in difficoltà il Napoli. Arriva così il rigore sbagliato da Santiago Gimenez, assegnato per fallo su Theo Hernandez. Poi il gol con cui il Diavolo accorcia le distanze, nasce sempre dalla sinistra: assist del francese per la scivolata di Luka Jovic. L’assalto finale, però, non basta a trovare la rete del pareggio.

Così per il Milan è finita. Ormai rimane solo la Coppa Italia. Ma è finita per tanti calciatori che possono dire addio definitivamente al club rossonero.

Milan, non solo Conceicao: lasciano entrambi!

A fine stagione lascerà Sergio Conceicao – ormai non ci sono più dubbi – e con lui anche Joao Felix e Tammy Abraham faranno le valigie.

Il tecnico portoghese gli ha dato fiducia, ma la loro prestazione è stata ampiamente insufficiente. Bocciati totalmente, con una prova impalpabile. Così Conceicao ha deciso di sostituirli al decimo della ripresa, facendo entrare Santi Gimenez e Samu Chukwueze. Per loro prendersi il Milan sarà impossibile, soprattutto per il portoghese, che non ha mai convinto, se non alla prima uscita contro la Roma.

Lo abbiamo scritto più, il futuro di Joao Felix sarà altrove, sarà lontano dal Milan e molto probabilmente in Turchia, dove lo aspetta il Galatasaray. Ne ha parlato il suo agente, chiudendo di fatto l’avventura del suo assistito con il Diavolo.

Tammy Abraham ha vissuto una stagione di alti e bassi: stasera ha fallito totalmente, sparendo dal campo, dopo aver fatto bene sia contro il Lecce che contro il Como. Un suo acquisto dalla Roma è complicatissimo visto lo stipendio altissimo, da oltre quattro milioni di euro netti a stagione. Senza dimenticare che non c’è accordo sulla valutazione del cartellino con i giallorossi. Vanno dunque verso l’addio sia Tammy Abraham che Joao Felix, ormai non ci sono più dubbi.