Ultima chiamata: a Napoli per prendersi il Milan

Sergio Conceicao è pronto a dargli una maglia da titolare per la sfida di stasera contro la squadra di Antonio Conte: così può prendersi il Milan

Le vittorie di Bologna, Juventus e Roma non sono certo una buona notizia per il Milan. La qualificazione oggi è sempre più lontana e senza una vittoria a Napoli diventerebbe praticamente un miraggio quasi irraggiungibile. Troppi punti, troppe squadre avanti ai rossoneri per crederci per davvero.

Vincere la Coppa Italia, invece, appare più semplice, anche se bisogna fare i conti con l’avversario più temibile, quell’Inter che vuole conquistare tutto e mettere a segno un nuovo ‘triplete’ se non addirittura un poker, con il Mondiale per Club. Sergio Conceicao ha tutta la rosa a disposizione, a parte Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah, e può quindi gestire le forze nei prossimi due match.

Contro il Napoli di Antonio Conte, così, qualche pedina cambierà certamente, soprattutto dalla mediana in su. Il tecnico è pronto a rilanciare Ruben Loftus-Cheek, dal quale ci si aspetta tanto. Il mister ci crede, ma ci credono anche in casa Milan. L’inglese ha caratteristiche uniche e un finale di stagione all’altezza gli permetterebbe di prendersi il Milan.

Milan, cambia l’attacco: Abraham e Joao Felix, destini diversi?

Sergio Conceicao è indirizzato a cambiare il reparto offensivo, lasciando fuori sia Santi Gimenez che Rafa Leao. L’idea è quella di affidarsi a Joao Felix e Tammy Abraham. Due scelte che evidentemente sarebbero fatte, guardando a mercoledì, al match di Coppa Italia contro l’Inter.

Per entrambi sarà un’occasione importante per dimostrare di valere il Milan, ma in questo momento la posizione dell’inglese e del portoghese appare diversa: per il fantasista il futuro sarà certamente lontano dal Diavolo, per il giocatore di proprietà della Roma, invece, c’è ancora qualche speranza.Â

Abraham vuole tenersi il Milan, con cui non ha fatto male, ma servono altre risposte e soprattutto altri gol per convincere tutti. Serve anche un taglio netto allo stipendio, almeno della metà per poi andare a contrattare con il club giallorosso perché di sicuro un calciatore, che di fatto è una riserva, non può certo prendere il doppio del titolare, Santiago Gimenez. Diventare protagonista di una serata contro una big, aiuterebbe non poco Tammy Abraham, che crede ancora di poter rimanere in rossonero