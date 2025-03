Clamoroso Milan, riscatto in bilico: “Ci sono due grandi dubbi”

Il club rossonero sta valutando se confermare o meno uno dei calciatori attualmente in organico: valutazioni in corso.

Nei prossimi due mesi il Milan dovrà prendere tante decisioni importanti. In base a come finirà la stagione, verranno fatte delle scelte precise sia sull’allenatore sia sui calciatori.

Se la permanenza di qualcuno viene data abbastanza per scontata, per altri la situazione è diversa. Non mancano giocatori la cui cessione appare certa, mentre altri hanno un futuro ancora da stabilire. Dovranno convincere con buone prestazioni sul campo, non c’è altra strada. Ovviamente, sul loro destino influirà anche la scelta sulla panchina. Sergio Conceicao potrebbe essere confermato, quindi un nuovo tecnico potrebbe avere idee diverse da quelle del portoghese.

Milan, conferma incerta: la situazione

Ci sono calciatori che sono arrivati a Milanello con la formula del prestito e a maggio-giugno bisognerà prendere una decisione. Tra questi c’è Kyle Walker, sbarcato a Milano durante la sessione invernale del calciomercato.

L’operazione concordata con il Manchester City prevede un diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Considerando l’apporto dato dall’esperto terzino inglese, in queste settimane la sua permanenza è stata data per scontata da diverse fonti giornalistiche. Il giocatore si è ben ambientato a Milano e si è fatto apprezzare sia dai compagni sia dai tifosi.

Tuttavia, il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha spiegato che la situazione non è ancora ben chiara: “Verificano e parlando sia lato Milan sia lato entourage – ha spiegato al canale YouTube di Fabrizio Romano – posso dire che il club rossonero è in un momento di standby per quanto concerne il riscatto. Non è ancora stata presa una decisione. La società sta facendo delle riflessioni sulle prestazioni e sul futuro di Walker“.

Moretto ha messo in evidenza quali sono i fattori specifici che non consentono ancora di dire che il difensore inglese rimarrà a Milano: “Ci sono due grandi dubbi. La bilancia tra età e stipendio che andrebbe a guadagnare. Oggi non ci sono certezze sul riscatto“.

L’accordo pattuito a gennaio prevede che, in caso di riscatto, Walker si legherebbe al Milan fino a giugno 2027 con uno stipendio di circa 4,5 milioni netti annui. L’ex Tottenham compirà 35 anni il 28 maggio e la dirigenza rossonera vuole riflettere bene prima di fare questo tipo di investimento.