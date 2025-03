Milan, un “indizio” sul ritorno del grande ex: i tifosi sognano

Un ex calciatore rossonero potrebbe rientrare nei progetti futuri del club: intanto si è fatto vedere nel mondo Milan alimentando speranze.

La stagione è stata deludente e in casa Milan ci si sta già adoperando per fare meglio nella prossima. Giorgio Furlani è incaricato di trovare un nuovo direttore sportivo, una figura di comprovata esperienza e competenza che possa dare una svolta all’area tecnico-sportiva.

In questo momento è Fabio Paratici, ex di Juventus e Tottenham, ad essere indicato come favorito. Nonostante una squalifica che gli impedirà di essere operativo fino al 20 luglio, la società rossonera pensa che potrebbe essere la persona giusta a cui affidarsi. Alternative sono Igli Tare (ex Lazio) e Tony D’Amico (oggi all’Atalanta), altri due che conoscono bene il calcio italiano e che non avrebbero bisogno di tempo per comprenderne le dinamiche. Ovviamente, ci sono anche altri nomi nella lista di Furlani.

Milan, un ex calciatore per provare a migliorare

Oltre all’ingaggio di un nuovo ds, l’amministratore delegato del Milan sta pensando anche di riportare in rossonero un grande ex per affidargli un ruolo. Si è parlato di quello di Head Of Football, quindi una figura che starebbe sia sul campo a contatto con la squadra sia presente a livello istituzionale. Deve avere un peso dentro e fuori dal Milan.

In queste settimane sono trapelati principalmente due nomi per questa posizione: Demetrio Albertini e Massimo Ambrosini. Il primo ha già maturato esperienza dirigenziale all’interno della FIGC, dove è stato anche vicepresidente. Di recente si è dimesso dall’incarico di direttore tecnico federale ed è pronto a valutare nuove opportunità, anche se Gabriele Gravina ha dichiarato che vorrebbe continuare a coinvolgerlo all’interno della Federazione

Ambrosini, invece, è attualmente impegnato come commentatore tecnico di DAZN e Amazon Prime Video. In passato è stato anche capo delegazione della nazionale italiana Under 21 (2018-2021). Come nel caso di Albertini, anche per lui ci sono state voci inerenti un ritorno già in passato. Entrambi sono apprezzati dai tifosi, che vedrebbero di buon occhio il rientro di uno dei due.

In attesa di capire se possa realizzarsi qualcosa concretamente, Ambrosini si è recato allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno per vedere la partita tra Milan Futuro e Campobasso del Girone B della Serie C. È molto amico di Massimo Oddo, allenatore dell’Under 23 rossonera, quindi la sua presenza in tribuna non dovrebbe essere necessariamente collegata a un ritorno. Tuttavia, tra i tifosi c’è chi spera di rivederlo al Milan con un ruolo dirigenziale.