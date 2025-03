La beffa è tremenda, l’errore del Napoli fa infuriare il Milan

Ecco cosa è successo il giorno dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli per 2 a 1 al Maradona: protagonisti gli azzurri

Da domani si inizierà a pensare ufficialmente alla sfida contro l’Inter, ma oggi per il Milan è la giornata dei processi. La giornata in cui si è messo fine al sogno Champions League. Ormai tutti concordano sul fatto che il Diavolo non potrà raggiungere il quarto posto, utile per partecipare alla competizione europea più prestigiosa.

Nel mirino della critica sono così finiti i giocatori, ma soprattutto Sergio Conceicao. L‘avventura del portoghese è davvero al capolinea e a fine stagione le strade con il Milan si separeranno ufficialmente. Ieri Maignan e compagni hanno mostrato i soliti difetti, le solite distrazioni.

Così i rossoneri sono andati sotto dopo pochissimi secondi, con Politano. Il raddoppio non è tardato ad arrivare con il solito Romelu Lukaku. Nella ripresa i cambi di qualità e la stanchezza degli uomini di Antonio Conte hanno fatto rientrare il Diavolo in partita.

Milan, l’errore del Napoli: ecco cosa è successo

Ad accendersi è stato il solito Rafa Leao, che di fatto ha cambiato il match, risultando decisivo con le sue giocate sulla fascia, insieme a Theo Hernandez. Il francese si è procurato il rigore, poi sbagliato da Santi Gimenez, e ha servito l’assist per il gol del ritrovato Luka Jovic. Ma l’assalto finale non è bastato.

Un assalto che avrebbe al massimo portato ad un pareggio che a quel punto molti tifosi rossoneri non avrebbero voluto. Un pensiero questo facile da condividere visto che un punto non avrebbe certo cambiato le cose in ottica Champions League, ma che avrebbe danneggiato il Napoli nella corsa Scudetto. E si sa, tra i sostenitori del Diavolo, quando non può vincere il Milan il tricolore è sempre meglio che lo perda l’Inter.

Un pensiero che ovviamente non hanno avuto minimamente i giocatori del Milan che ci hanno provato fino alla fine. Il Napoli, però, ha potuto esultare e oggi sul sito ufficiale del club sono comparse gli scatti migliori della partita di ieri, ma il titolo della foto gallery è Napoli-Inter, anziché Napoli-Milan. Un errore che non è passato inosservato, anche se è pur vero che la lotta per lo Scudetto è proprio tra gli azzurri e i nerazzurri