È finita: addio Milan a giugno, decisione presa

I rossoneri hanno già preso una decisione importante: il giocatore saluterà la squadra a giugno, l’avventura finisce subito

Il Milan si prepara all’unico match utile di questo finale di stagione: la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Ai rossoneri non resta altro dopo la brutta sconfitta di Napoli nell’ultimo week-end: l’obiettivo quarto posto era già difficile, adesso è diventato impossibile. Per di più, si rischia di rimanere fuori anche dall’Europa League. La prossima partita di campionato sarà contro la Fiorentina, una concorrente per l’accesso alla competizione europea: la vittoria è necessaria ma, considerando l’andazzo di questo campionato, è un ostacolo difficile.

Anche perché arriva dopo questa semifinale che il Milan affronterà con il solito timore di vedere ancora una volta Rafael Leao fuori dai titolari in favore di uno Joao Felix che aggiungerà presto anche l’avventura in rossonero alle sue opportunità sprecate in carriera. Il giocatore portoghese è arrivato a gennaio dal Chelsea con la formula del prestito secco: ad oggi, a due mesi dalla fine dell’accordo coi Blues, la società sembra aver già preso una decisione sulla sua possibile conferma.

Non ha convinto il Milan: addio a giugno

Già nelle scorse settimane vi abbiamo parlato delle residue possibilità di permanenza di Joao Felix al Milan: in questi mesi non ha convinto la società a fare eventualmente uno sforzo economico per acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea. E adesso, dopo l’ennesima negativa prestazione contro il Napoli, è arrivata un’altra conferma: il rapporto fra il portoghese e i rossoneri si interromperà a giugno.

Sarà quindi addio al Milan per Joao Felix, che è durato in rossonero poco più di 30 minuti contro la Roma in Coppa Italia al debutto. Una prestazione che aveva fatto impazzire i tifosi, convinti di aver trovato finalmente un giocatore da Milan. Invece, anche questa è andata male: il buco nero che è oggi il club rossonero ha inghiottito anche lui (che, a dire la verità, non è mai stato continuo). L’ex Benfica quindi saluterà l’Italia e il Milan e tornerà al Chelsea, che dovrà quindi trovare un’altra sistemazione per il giocatore, che non rientra nei piani di Enzo Maresca e del club.

Tra l’altro in queste ore Joao Felix è protagonista sui social per il video pubblicato da DAZN (con accurato audio) in cui si sente Walker dirgli: “Passa la palla, qui nessuno è Messi“. Un vero e proprio rimprovero che non fa altro che confermare le difficoltà. Nonostante questo, Sergio Conceicao continua a dargli fiducia. Vedremo se lo farà anche domani contro l’Inter.