Niente conferma per Walker, il terzino può finire nella rivale italiana

Kyle Walker potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione, ma restare in Serie A: il punto della situazione in vista dell’estate

Ci ha messo davvero poco a prendersi il Milan. Kyle Walker dopo aver lasciato il Manchester City è diventato, di fatto, un titolare inamovibile del Diavolo. Così l’inglese – a parte lo stop per infortunio – ha sempre giocato titolare, fornendo prove più che sufficienti. L’ex Tottenham non ha certo più la cavalcata dei bei tempi, ma in fase difensiva ha dato il proprio contributo.

Contributo che ha fornito anche nello spogliatoio, portando esperienza e leadership. Due componenti di cui il Milan non abbonda di certo, ma nonostante questo c’è chi sta mettendo in dubbio una sua permanenza. Ad oggi la parentesi in rossonero di Kyle Walker non si può certo considerare negativa, tanto che fino a qualche giorno fa non sembravano esserci dubbi in merito al suo futuro al Milan

Per l’ex City, d’altronde, è tutto apparecchiato: contratto fino al 2027 a 4,5 milioni di euro netti a stagione, con 5 milioni nelle casse dei Citizens. Ma al momento nessuna fumata bianca. Il Milan, che valuta positivamente l’avventura di Walker, non ha ancora preso una decisione definitiva.

Milan, ecco il futuro di Walker

E finché non arriverà la fumata bianca si continuerà a speculare e a parlare del futuro dell’inglese, che in caso di clamoroso addio al Milan non tornerebbe di certo al Manchester City. Al Diavolo, chiaramente, prima servirà nominare un Direttore sportivo (Fabio Paratici è sicuramente il favorito) e poi si parlerà davvero di mercato, dei giocatori da confermare e di quelli da vendere.

Senza dubbio Walker è il calciatore arrivato in prestito che ha maggiori possibilità di rimanere. Per Tammy Abraham e Joao Felix l’addio è praticamente certo. Molto complicata anche la permanenza di Riccardo Sottil, che non ha avuto modo di mettersi in mostra. C’è da considerare, però, che Milan e Fiorentina potrebbero apparecchiare lo scambio tra l’esterno e Yacine Adli, così da mettere entrambe delle plusvalenza a bilancio.

Ma tornando a Walker, in caso di addio al Milan, nel suo futuro – secondo gli ultimi rumors di calciomercato – potrebbe esserci l’Italia. A pensare all’inglese sarebbe, infatti, la Roma di Claudio Ranieri che in questi anni ha dimostrato di fare investimenti di questo tipo. Basta vedere Hummels la scorsa estate