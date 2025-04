Dalla suggestione alla conferma: Guardiola al Milan, il punto

Nelle ultime ore si è parlato anche di Pep Guardiola come nuovo allenatore del Milan. Ecco cosa sta succedendo in casa rossonera

Fabio Paratici si è avvicinato ancor di più al Milan nella giornata di ieri. Giorgio Furlani è volato a Londra per incontrare insieme a Gerry Cardinale colui che potrebbe diventare il nuovo Direttore sportivo dei rossoneri. Ormai la fumata bianca è davvero ad un passo.

La scelta dell’Amministratore delegato, da tempo – come vi abbiamo raccontato su queste pagine – è ricaduta sull’ex Juventus e Tottenham e questi giorni stanno servendo per trovare la quadratura del cerchio, per capire come muoversi all’interno del gruppo di lavoro, in cui la posizione di Geoffrey Moncada (destinato a ricoprire nuovamente il ruolo di capo scouting) andrà chiarita, visto che Paratici vorrebbe con se Giani.

L’accordo tra le parti, però, è davvero lì ad un passo, con Paratici che può diventare nuovo Direttore sportivo del Milan a breve. Poi sarà la volta di scegliere il nuovo allenatore. L’avventura di Sergio Conceicao è ormai giunta al capolinea e chi rimaneva aggrappato alla qualificazione alla prossima Champions League ha perso le ultime speranze domenica sera con il ko contro il Napoli al Maradona

Milan, nuovo mister: tra suggestione e realtà, la scelta di Paratici e Furlani

Per quanto riguarda il mister dunque, la strada è già tracciata: l’idea è, infatti, quella di avere un allenatore italiano al comando. Ecco perché è tornato prepotentemente di moda il nome di Antonio Conte, che può diventare un obiettivo concreto qualora decidesse di lasciare il Napoli.

Ma in questo momento il sentiero più percorribile è quello che porta a Roberto De Zerbi. E non sarà certo un caso se sabato scorso Paratici ha incontrato il suo agente. Non si può scartare inoltre Massimiliano Allegri, libero e facilmente raggiungibile, con la giusta offerta sul tavolo.

Il Milan e i suoi tifosi, però, devono fare i conti anche con una suggestione, lanciata ieri da Sportmediaset e ripresa stamani dal Corriere della Sera: arrivano dunque conferme in merito al nome di Pep Guardiola, in uscita dal Manchester City: “per ora si tratta di una suggestione ai margini del fantamercato – scrive il giornale -, in futuro chissà”.