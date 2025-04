Esito positivo: ha raggiunto l’accordo con il Milan, annuncio a breve

Incontro positivo con il Milan: l’accordo verbale è stato raggiunto, per l’annuncio è solo questione di tempo

In attesa del derby di Coppa Italia di questa sera, il Milan è al lavoro per programmare la prossima stagione. Dopo due anni di disastri, finalmente in società ci si è decisi ad affidarsi a elementi con competenza ed esperienza. Da diverse settimane va avanti la ricerca del direttore sportivo, figura fondamentale per un progetto tecnico serio che si rispetti: non è un caso che, da quando è stato mandato via Massara, sono stati raccolti soltanto fallimenti.

Inizialmente, il nome più forte era quello di Igli Tare, fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic; proprio quando sembrava fatta, però, Giorgio Furlani è volato negli States per incontrare Cardinale e imporsi sullo svedese per le scelte, e ci è riuscito. Da quel momento Tare si è allontanato e si è avvicinato Paratici e oggi siamo davvero ad un passo dall’accordo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’incontro di ieri a Londra è stato positivo e si va verso il sì definitivo.

Paratici al Milan, è fatta

Il Milan ha scelto Paratici e Paratici ha scelto il Milan. L’ex dirigente della Juventus, uno dei protagonisti dell’ultimo e straordinario ciclo vincente dei bianconeri, aveva anche altre proposte sul piatto ma l’idea di ricostruire i rossoneri è stata troppo più forte delle altre. Ha incontrato Furlani più volte e ieri, a Londra, è arrivato quello decisivo: l’accordo verbale fra le parti è stato ormai raggiunto, adesso a lavoro i legali per stipulare il contratto ed inserire eventuali clausole.

La strada è ormai tracciata: l’annuncio di Paratici come nuovo direttore sportivo, spiega Peppe Di Stefano di Sky Sport, non dovrebbe arrivare in tempo brevi ma ormai l’accordo è raggiunto. Solo questione di tempo quindi: l’ex Juventus sarà nell’organigramma rossonero. Sciolte anche le ultime riserve ieri a Londra: il dirigente avrà chiesto rassicurazioni sulla libertà di manovra, sul budget e anche sui suoi collaboratori (da capire se Giani arriverà come capo scout o se il ruolo sarà affidato ancora a Moncada). Il Milan riparte da lui per una ricostruzione che dovrà essere profonda e radicale.

La prima scelta importante di Paratici – che probabilmente condividerà tutte le decisioni con Furlani – sarà quella per il nuovo allenatore: Conte il sogno, Allegri l’alternativa e De Zerbi la suggestione, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri profili. Tutto dipende da che tipo di progetto tecnico il Milan vorrà costruire dopo anni di esperimenti e tentativi inutili. In tutto ciò, sarà interessante capire come si inserirà Ibrahimovic in questo contesto: potrebbe assumere a tempo pieno un ruolo di raccordo fra proprietà, società e squadra, senza però alcun tipo di potere decisionale.