In prestito al Genoa, il Milan ha detto sì: il gioiello passerà in rossoblu

Un giovane rossonero potrebbe trasferirsi a Genova nel prossimo calciomercato estivo: le parti sono in contatto.

A giugno sarà il tempo di tirare le somme della stagione e di prendere delle decisioni importanti per il futuro. Una di queste riguarderà Francesco Camarda, attaccante 17enne che in questi mesi si è diviso tra Milan Futuro e Prima Squadra.

Aver interrotto prolungatamente la sua continuità di impiego in Serie C per tenerlo nel Milan dei “grandi” non è stata una grande idea. Soprattutto quando il reparto d’attacco aveva il numero di giocatori necessari per non essere in emergenza, sarebbe stato più utile dare minutaggio al ragazzo. Solo recentemente è tornato a giocare in maniera costante con l’Under 23 e sarà una esperienza utile per la sua crescita, più che restare a guardare dalla panchina con la Prima Squadra.

Calciomercato Milan, futuro Camarda: nuova squadra in Serie A?

Camarda vuole dare il suo contributo al gruppo di Massimo Oddo per agguantare almeno il playout di Serie C ed evitare la retrocessione diretta in Serie D. Purtroppo, per regolamento non potrà giocare l’eventuale spareggio e questo è un vero peccato: una conseguenza del non averlo impiegato a sufficienza con il Milan Futuro, risparmiandolo per la Prima Squadra anche quando non era così necessario.

A giugno Francesco, i suoi agenti e la dirigenza rossonera dovranno confrontarsi per decidere cosa fare nella prossima stagione. Farne un’altra come questa non sarebbe molto utile alla crescita del ragazzo, che già a gennaio aveva accettato la possibilità di trasferirsi al Monza. Poi l’operazione è saltata e non sapremo mai come sarebbe andata una eventuale avventura del calciatore in Brianza.

Da non escludere un nuovo tentativo di Adriano Galliani, anche in caso di retrocessione (probabile) in Serie B. Giocare nel campionato cadetto potrebbe essere una buona opportunità per Camarda, anche se non mancano delle richieste in Serie A.

Un club interessato al giovane centravanti è il Genoa, che monitora con attenzione la sua situazione ed è pronto a farsi avanti per un eventuale prestito per la prossima stagione. I rossoblu sono vicini alla salvezza matematica, sono a +12 sulla zona retrocessione e vincendo nella prossima giornata di Serie A contro l’Udinese potrebbero festeggiare.

Una volta salvo, il management del Genoa potrebbe iniziare a impostare alcune operazioni per il futuro. I primi contatti con gli agenti di Camarda per fare un sondaggio potrebbero partire nelle prossime settimane. Per il Milan il trasferimento a Genova in prestito secco potrebbe essere una buona soluzione: con questa formula ci sarà il sì rossonero. Se ne parlerà più avanti.