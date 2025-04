Penalizzazione confermata, il Milan può sorridere: obiettivo ad un passo

Un sanzione è stata ribadita ed è una notizia importante per il club rossonero: ecco cosa è successo.

In questo finale di stagione il Milan si sta giocando tanto su più fronti. La Prima Squadra cerca un piazzamento europeo tramite il campionato o vincendo la Coppa Italia, l’Under 23 vuole disputare almeno il playout per restare in Serie C e la Primavera punta a rimanere in zona playoff per giocarsi poi lo Scudetto.

Sicuramente ha deluso tanto la stagione del Milan Futuro, che al debutto in Serie C ha disputato un campionato davvero pessimo. Tanti gli errori commessi dalla dirigenza nell’imbastire questo nuovo progetto, affidato a un dirigente senza esperienza nel calcio italiano (Jovan Kirovski) e a un allenatore alla sua prima avventura in panchina (Daniele Bonera, poi sostituito da Massimo Oddo). La squadra è nei bassifondi della classifica e deve assolutamente evitare una fallimentare retrocessione in Serie D.

Serie C, Milan Futuro: una buona notizia per la salvezza

Attualmente il Milan Futuro occupa la terzultima posizione in campionato e quindi è in piena zona playout. La salvezza diretta dista 11 punti ed è un obiettivo ormai irraggiungibile. I ragazzi di Oddo devono dare il massimo per non sprofondare all’ultimo posto e arrivare nella migliore condizione psico-fisica agli spareggi di fine stagione.

Sabato 5 aprile alle ore 15 l’Under 23 rossonera avrà lo scontro diretto contro il Sestri Levante, penultimo in classifica con 26 punti. Una vittoria sarebbe molto importante, consentendo ai rossoneri di mettersi in una situazione migliore. Sarebbe il secondo successo di fila dopo quello contro il Campobasso. Considerando che nella giornata successiva ci sarà la Ternana da affrontare, meglio presentarsi al match con il morale alto e 3 punti in più.

Tra le squadre in zona playout c’è anche la Lucchese, che sta vivendo una stagione particolare: 3 cambiamenti di proprietà e 6 punti di penalizzazione in classifica. Sanzione dovuta a violazioni di natura amministrativa e per la quale il club toscano ha fatto ricorso, respinto ufficialmente in questi giorni dalla Corte Federale d’Appello.

La Lucchese ha un debito di quasi 2 milioni di euro. I giocatori e lo staff non sono pagati da ottobre. La squadra ha messo in mora la società e aveva optato per uno sciopero, dicendosi pronta a non giocare nella prossima partita di Serie C contro il Pontedera. Alla fine, però, i calciatori hanno deciso che giocheranno dopo aver ricevuto una comunicazione scritta della società che ha garantito l’intervenuto ordine di bonifico relativo a tre mensilità di stipendio.

La conferma dei 6 punti di penalizzazione è comunque una buona notizia per il Milan Futuro. Se si finisce il campionato al penultimo posto con oltre 8 punti di distacco dalla quintultima, si va direttamente in Serie D. Stessa sorte per la terzultima se ha oltre 8 punti rispetto alla quartultima.

Oggi la Lucchese è quintultima a +6 sul Milan Futuro, quei 6 punti che le hanno tolto le farebbero molto comodo per provare a salvarsi direttamente. Ma ormai non potranno ottenerli indietro.