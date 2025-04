La storia col Milan è finita dopo tre anni: prezzo fissato, via per 25 milioni

Il club rossonero è pronto a valutare offerte per un calciatore che spesso è stato titolare in questa stagione.

Sono pochi i giocatori che il Milan ritiene sostanzialmente intoccabili dopo questa stagione difficile. La società sarà chiamata a fare delle scelte in estate, valutando bene su chi continuare a puntare e chi vendere. Ovviamente, molto dipenderà anche dalle offerte che giungeranno in via Aldo Rossi.

Ci soni calciatori come Mike Maignan e Theo Hernandez che hanno il contratto in scadenza a giugno 2026, senza rinnovo la cessione sarà inevitabile. Anche Fikayo Tomori, Emerson Royal, Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze sono cedibili, così come tanti di coloro che potrebbero rientrare dai prestiti. Vedremo se ci saranno eventuali sorprese.

Milan, non solo Tomori: altro difensore venduto?

Ogni reparto subirà cambiamenti e in difesa potrebbero essere diversi. Per quanto riguarda i centrali, Matteo Gabbia dovrebbe rimanere ed è probabile che anche Strahinja Pavlovic ottenga un’altra occasione. Pure Malick Thiaw ha delle chance di restare, però se dovessero arrivare delle offerte importanti non bisogna escludere la cessione.

Il Milan valuta Thiaw sui 30 milioni di euro, ma potrebbero bastarne anche 25 più bonus per comprare il cartellino. L’ex Schalke 04 non ha avuto un rendimento totalmente negativo in questa stagione, forse è stato tra i meno colpevoli di tante situazioni che non hanno funzionato a livello difensivo. Lui, come i compagni di reparto, hanno pagato la scarsa copertura da parte del centrocampo e il non sufficiente aiuto degli esterni offensivi.

Ovviamente, anche Thiaw ha commesso degli errori, ma in una squadra equilibrata e complessivamente funzionante avrebbe fatto meglio. Chiaramente, oltre alle offerte che potrebbero arrivare dall’estero, avrà un peso anche il pensiero del nuovo allenatore. Improbabile una conferma di Sergio Conceicao, che comunque conta sulla vittoria della Coppa Italia per cercare di rimanere sulla panchina rossonera.

L’ex Schalke 04 interessa a squadre della Premier League e della Bundesliga. Dalla Germania è giunta conferma del fatto che è stato inserito nella lista del Bayer Leverkusen per sostituire il partente Jonathan Tah. Ha già militato nelle Aspirine ai tempi del settore giovanile, quindi sarebbe un ritorno. Tornare in patria potrebbe aiutarlo a riconquistare la maglia della nazionale maggiore tedesca, alla quale tiene molto.