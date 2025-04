Caos nerazzurro: salterà il Milan, un big fuori nella partita più attesa

Le ultime sul calciatore, che certamente salterà la sfida contro i rossoneri. Non sembrano davvero esserci dubbi: il punto della situazione

E’ un periodo intenso per le squadre di calcio di Serie A, che devono fare i conti con diversi problemi fisici. Ne sa qualcosa il Milan che negli ultimi giorni ha perso un paio di giocatori per motivi alquanto anomali e certamente inusuali. Prima è stata la volta di Ruben Loftus-Cheek, costretto a fermarsi per appendicite a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro il Napoli al Maradona.

Poi a dare forfait è stati Kyle Walker, che si è infortunato al gomito ed è stato costretto a finire sotto i ferri. Difficili stabilire con certezza i tempi di recupero del difensore e del centrocampista, ma verosimilmente saranno out nei derby lombardi contro l’Atalanta, in programma la domenica di Pasqua, e tre giorni dopo, mercoledì 23 aprile contro l’Inter. Una sfida contro la squadra milanese che vale la finale di Coppa Italia.

Contro l’Udinese era assente anche Santi Gimenez, che dovrebbe invece recuperare dal problema al fianco. Discorso che vale anche per Mike Maignan. Il francese ha messo paura a tutti con il trauma cranico dopo lo scontro con Alex Jimenez, ma sta bene e dopo una notte in osservazione ha fatto ritorno a casa. Domani avrà il controllo che dovrebbe dargli il via libera all’attività fisica.

Milan-Atalanta, out due pedine importanti: il punto

Se tutto dovesse andare bene, Mike Maignan sarebbe pronto a scendere in campo contro l’Atalanta, ma non si correranno rischi. La sfida tra i rossoneri i bergamaschi, invece, la salterà certamente Sead Kolasinac, infortunatosi nel corso della sfida contro il Bologna.

L’esperto difensore di Gian Piero Gasperini si è sottoposto ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. Stagione, dunque, finita per il calciatore e niente Milan-Atalanta così come per Charles De Ketelaere. Il belga, ex dell’incontro, ha accusato dei problemi muscolari, che gli hanno già fatto saltare il Bologna. Fuori, ovviamente anche i lungodegenti Scamacca e Scalvini. Domenica nella sfida contro i rossoblu di Vincenzo Italiano, al posto di Kolasinac, Gasperini ha così deciso di rilanciare Rafael Toloi. L’italo-brasiliano potrebbe dunque giocare contro i rossoneri dal primo minuto.