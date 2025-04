Joao Felix, momento nero: arriva una nuova mazzata

Il portoghese sta attraversando un periodo non felice: dalla Spagna giunge un’altra stroncatura per lui.

Tanti tifosi del Milan si erano illusi che Joao Felix potesse rivelarsi un grande colpo quando segnò un bellissimo gol al debutto in Milan-Roma di Coppa Italia. La sua prodezza mandò in estasi il pubblico di San Siro e fece illudere su quello che sarebbe stato il suo rendimento nel resto della stagione.

Invece, purtroppo, il portoghese non è stato in grado di esprimersi con costanza su alti livelli. Tolte alcune partite del primi periodo in rossonero, poi ha avuto un netto declino e non è più riuscito a mostrare sprazzi del suo bagaglio tecnico. Sergio Conceicao gli ha dato tante occasioni, prendendosi anche delle critiche per averlo messo in campo più del dovuto, però non sono state sfruttate.

Joao Felix, al Milan una situazione negativa

Felix è rimasto in panchina nell’ultima giornata di campionato, non ha giocato neppure un minuto in Udinese-Milan. Contro la Fiorentina era entrato in campo a 10 minuti dalla fine e nel precedente match contro l’Inter in Coppa Italia era subentrato quando di minuti ne mancavano 14 al 90′.

Il suo minutaggio è calato drasticamente nell’ultimo periodo. Ovviamente, Joao non è contento di questa situazione e non lo saranno neppure il suo agente Jorge Mendes e il Chelsea, proprietario del cartellino. I Blues speravano che il giocatore facesse bene a Milano, in modo tale che il suo cartellino non perdesse troppo di valore rispetto ai circa 50 milioni di euro investiti per comprarlo dall’Atletico Madrid nell’ultima sessione estiva del calciomercato.

In Spagna, dove ha giocato per diversi anni, si discute della sua negativa situazione al Milan. Su AS c’è un articolo intitolato “Joao Felix, di nuovo scomparso“ e si legge che “il percorso di João Félix al Milan inizia a preoccupare”, sottolineando che dopo la buona prima apparizione contro la Roma l’impatto del calciatore si è progressivamente attenuato. Niente assist e niente gol.

L’ultima partita da titolare il 27 febbraio (Bologna-Milan 2-1) e contro l’Udinese la prima esclusione totale. Anche AS non può che confermare che Felix farà ritorno al Chelsea a fine stagione, con il Galatasaray che non era stato escluso come prossima destinazione dal suo agente Mendes. Operazione difficile, considerando lo stipendio elevato e anche il prezzo (40 milioni di euro) fissato dai Blues.

Recentemente l’ex rossonero Marcel Desailly ha parlato di lui a Sky Sport, riconoscendone il talento e anche dei limiti: “Quello che gli manca non è la tecnica quanto il carattere, non mi pare un leader. In questo momento non è ciò che serve al Milan, non ha la forza mentale per risollevare i rossoneri. Ma vale anche il contrario“.