Milan, è ancora out: l’infortunio non dà pace

Le ultime sulle condizioni del calciatore, che oggi non si è allenato a Milanello. Il punto della situazione in vista della partita di Pasqua contro l’Atalanta

La squadra di Sergio Conceicao è tornata ad allenarsi a Milanello, al centro sportivo di Carnago, in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma la domenica di Pasqua, a San Siro e valevole per la 33a giornata di Serie A. Una partita che precede la sfida delle sfide, quella contro l’Inter, che si giocherà tre giorni dopo, il 23 aprile, ovviamente allo stadio Meazza.

Il derby di Coppa Italia è sicuramente la partita alla quale sono rivolte tutte le attenzioni dei rossoneri e dei suoi tifosi. La qualificazione in Champions League d’altronde è troppo lontana e l’Europa può arrivare più facilmente attraverso il successo del trofeo il prossimo 15 maggio.

Contro l’Atalanta, però, non si può abbassare la guardia anche perché vincere aiuta a vincere, ma il Diavolo potrebbe avvicinarsi alla zona europea in caso di altri risultati favorevoli. Per l’occasione, dunque, il Milan dovrebbe giocare con la formazione migliore, magari con la difesa a tre, che tanto bene ha fatto a Udinese.

Milan-Atalanta: il punto sull’infermeria, è ancora out

Sergio Conceicao è alla ricerca di conferme in vista del match contro Simone Inzaghi. Ma contro gli uomini di Gian Piero Gasperini bisognerà fare i conti con alcune assenze praticamente certe. Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek daranno forfait dopo le operazioni rispettivamente al gomito e per appendicite.

In casa rossonera c’è da fare i conti anche con le condizioni di Mike Maignan. Il francese ha subito un trauma cranico a Udinese, facendo spaventare tutti. Non è da escludere che riposi contro l’Atalanta per rientrare poi contro l’Inter.

Oggi da Milanello, inoltre, non è arrivato il via libera per Santiago Giménez. La botta al fianco che lo ha costretto a lasciare il campo per Milan-Fiorentina sembra superabile in pochi giorni, ma venerdì a Udine ha dato forfait, rimanendo a Milano. Contro l’Atalanta dovrebbe esserci, ma stamani il calciatore non si è allenato con il resto del gruppo, svolgendo un lavoro personalizzato.

A prescindere dal suo recupero è altamente probabile che Sergio Conceicao per le prossime sfide continui a puntare su Luka Jovic e Tammy Abraham, che hanno dimostrato di star bene e sono desiderosi di prendersi il Milan, convincendo tutti in queste ultime partite