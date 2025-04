Arrivato il secco no al Milan, rifiuto che lascia di sasso i rossoneri

Non sarà al Milan il suo futuro. La scelta è stata presa da tempo: ecco cosa sta succedendo in casa rossonera. Il punto della situazione

Le scorse ore c’è stato il blitz romano di Giorgio Furlani a Roma. L’Amministratore Delegato è stato nella Capitale per incontrare faccia a faccia Igli Tare. L’albanese è ormai il favorito per il ruolo di Direttore sportivo, dopo che è naufragata la trattativa per Fabio Paratici.

La fumata bianca per l’ex Lazio non è arrivata, ma l’incontro è da ritenersi positivo e propedeutico alle firme sui contratti. Serviranno chiaramente altri confronti affinché si arrivi a dama, ma gli altri profili che piacciono al momento sono bloccati. Manna difficilmente lascerà il Napoli, così come Tony D’Amico non si separerà dall’Atalanta, che si appresta a parte Gian Piero Gasperini.

In questi ultimi giorni si è parlato tanto anche di Sartori del Bologna, ma come conferma il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, l’ex Atalanta e Chievo intende restare in rossoblu. C’è, dunque, un altro no per il Diavolo. Tutto sembra portare quindi a Igli Tare.

Nasce il nuovo Milan: dall’allenatore al calciomercato, il punto

Una volta scelto il nuovo Direttore sportivo, che andrà a prendere il posto di Antonio D’Ottavio, si darà il via alla nuova era rossonera. Un’era che dovrà ripartire chiaramente da una guida tecnica diversa da quella attuale. Sergio Conceicao è al capolinea e non sono attesi ribaltoni.

L’idea del Milan, come più volte scritto, è quella di affidarsi ad una guida italiana e senza Fabio Paratici, il nome balzato in pole per la panchina è quello di Massimiliano Allegri, uno dei nomi sulla lista di Igli Tare. Ci sarebbe anche Antonio Conte, ma in caso di addio al Napoli, la Juventus sarebbe certamente in vantaggio. Tra i profili da tenere in considerazione c’è poi quello di Vincenzo Italiano, che sta guadagnando terreno.

E il calciomercato? Innanzitutto bisognerà capire quali giocatori verranno riscattati e gli elementi sono davvero tanti. Poi si passerà a prendere una decisione in merito al futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez, che hanno contratti in scadenza il 30 giugno 2026. Poi si passerà al mercato, che prevederà l’acquisto di diversi giocatori italiani. E’ questa la linea che vuole seguire il nuovo Diavolo, in cui scorrerà sempre più sangue azzurro.