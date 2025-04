Out per il derby: Conceicao senza due titolari

Il tecnico portoghese è pronto a scegliere la formazione per le due partite contro l’Atalanta e l’Inter. Il punto della situazione

Il Milan di Sergio Conceicao è tornato ad allenarsi a Carnago per preparare la sfida di domenica sera contro l’Atalanta. Poi mercoledì sarà la volta del match contro l’Inter. Un match che può portare il Diavolo in finale di Coppa Italia. Alzare un nuovo trofeo, dopo la conquista della Supercoppa Italiana, renderebbe un po’ meno amara una stagione che rischia di vedere il Diavolo fuori dalle prime otto in Serie A.

Un risultato estremamente negativo, che fa il pari con l’eliminazione dalla Champions League, ai playoff, per mano del Feyenoord, una squadra decisamente alla portata del Milan. Il doppio derby, dunque, non si può certo snobbare e anche contro l’Atalanta saranno tanti i titolari a cui si affiderà Sergio Conceicao.

Il tecnico portoghese cerca risposte in vista del 23 aprile e vuole dare continuità all’importante vittoria contro l’Udinese. Un 4 a 0 rotondo, che ha visto il Milan solido in difesa e concreto in avanti. Il 3-4-3 ha dato tante nuove certezze: da Pavlovic braccetto di sinistra a Theo Hernandez esterno largo, che ha potuto pensare più ad attaccare che a difendere.

Milan, tra assenze e turnover: Conceicao prepara la doppia sfida

Ma il ‘nuovo’ Milan ha esaltato anche Rafa Leao e Christian Pulisic che si sono trovati bene insieme a Luka Jovic. Il serbo può quindi essere riproposto contro l’Atalanta, con Tammy Abraham pronto poi per la sfida all’Inter.

E Santi Gimenez? La domanda sorge spontanea, ma la risposta appare alquanto semplice. In entrambe le partite il giocatore si accomoderà in panchina: anche oggi ha svolto lavoro differenziato e tra domani e dopodomani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, così da avere il via libera alla convocazione, ma per Conceicao il messicano adesso è il terzo attaccante. Ci sono pochi dubbi in merito.

Un altro calciatore che potrebbe essere out contro l’Atalanta per poi giocare il derby milanese è Mike Maignan, che come scritto ieri tornerà gradualmente a lavorare con il gruppo. Facile prevedere che Conceicao dia spazio a Marco Sportiello per sfidare la sua ex squadra, prima di tornare ad affidarsi al francese. Niente Inter per Ruben Loftus-Cheek e Kyle Walker, ma il rientro di entrambi non appare così lontano,