Milan, rimpianto da 18 milioni: oggi il bomber ne vale 70

Il club rossonero potrebbe avere dei rimpianti per una scelta di mercato fatta nel 2024: ecco di cosa si tratta.

Nello scorso calciomercato estivo ci si aspettava che il Milan facesse un grande colpo in attacco, un goleador capace di garantire un buon numero di reti durante la stagione. Alla fine di centravanti ne sono arrivati due, Alvaro Morata e Tammy Abraham.

Quello preso per essere titolare era Morata, arrivato molto carico a Milano e poi non in grado di esprimersi sui livelli auspicati. In 25 presenze ha totalizzato 6 gol e 2 assist, andandosene poi al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Il suo posto è stato preso da Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord che in rossonero aveva iniziato bene e poi è entrato in crisi.

Sta facendo discretamente bene Abraham, arrivato a 10 reti e 7 assist in 40 presenze stagionali. L’ex Chelsea è in prestito secco dalla Roma e vorrebbe farsi acquistare a titolo definitivo, cosa non facile: la società giallorossa chiede 20-25 milioni di euro.

Milan, commesso un errore in attacco?

Uno dei centravanti accostati al Diavolo tra il 2023 e il 2024 è Serhou Guirassy, esploso nello Stoccarda con 44 gol e 5 assist in 58 presenze. Un tentativo era già stato fatto per gennaio 2024, ma il giocatore preferì rimanere in Germania e non cambiare squadra a metà stagione. Ci sono state riflessioni anche per l’estate, però il franco-guineano classe 1996 è finito altrove, restando in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund.

Il club giallonero se lo è assicurato sfruttando la clausola di risoluzione da 18 milioni di euro presente nel suo contratto con lo Stoccarda. Ha firmato un accordo fino a giugno 2028 con uno stipendio da 5 milioni netti annui. Secondo quanto rivelato da Sport Bild, esiste anche una clausola risolutiva da circa 70 milioni. Il BVB punta a incassare questa cifra in caso di cessione e si aspetta offerte dalla Premier League.

Guirassy, autore di 28 reti e 9 assist in 40 presenze stagionali, è ormai fuori mercato per il Milan. A differenza del Borussia Dortmund, non ha voluto investire così pesantemente sul suo stipendio e sulle commissioni all’agente.

Dopo le 3 reti segnate al Barcellona nei Quarti di Champions League, è diventato il capocannoniere della competizione. Non mancano i tifosi milanisti con dei rimpianti per il suo mancato arrivo in rossonero.