Nuovo infortunio ufficiale per il bomber, che guaio per Inter-Milan

Il calciatore deve fare i conti con dei problemi muscolari che non gli faranno giocare la partita di domenica. Derby a forte rischio

Una tegola pesantissima. Nel momento più importante della stagione si è fermato l’attaccante, uno dei giocatori più importanti della rosa. Il calciatore ovviamente salterà la sfida di domenica sera, ma è in forte dubbio per il derby del 23 aprile.

A fermarsi è stato Marcus Thuram. L’attaccante francese – come si può leggere sul sito ufficiale dell’Inter – si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.

Stando a quanto fatto trapelare dal club nerazzurro, il giocatore non ci sarà nel match contro il Bologna, ma è a forte rischio anche per le sfide contro il Milan, del 23 aprile, e contro la Roma, che si giocherà tre giorni dopo di sabato. Un brutto guaio per Simone Inzaghi, che sarà chiamato ad affidarsi ad altri giocatori in avanti.

Di certo ci sarà Lautaro Martinez dal primo minuto, ma l’argentino andrà gestito. Spazio dunque a Marko Arnautović, con Taremi pronto a subentrare. Difficile invece che possa giocare Correa, che non ha mai dato garanzie.

Inter-Milan, i guai in casa rossonera: il punto della situazione

Al momento i giocatori del Milan che salteranno il derby sono ovviamente Emerson Royal, che è dato in fase di recupero (ha iniziato la riatletizzazione), Ruben Loftus-Cheek, dopo l’operazione di appendicite, e Kyle Walker, che è andato sotto i ferri per l’infortunio al gomito.

Sul terzino inglese ne sapremo di più ad inizio settimana: capiremo se potrà essere a disposizione di Sergio Conceicao per la sfida contro l’Inter. Salvo ricadute ci saranno certamente Mike Maignan e Santi Gimenez, che oggi sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo. Un’ottima notizia per il Diavolo, che recupero il proprio capitano e il centravanti messicano. L‘ex Feyenoord dovrebbe comunque accomodarsi in panchina, per far spazio a uno tra Tammy Abraham e Luka Jovic, che al momento stanno offrendo maggiori garanzie. L’inglese ha giocato titolare all’andata, risultando decisivo con la rete che aveva portato il Diavolo in vantaggio, prima di essere ripreso. L’ex Roma è dunque il favorito rispetto al serbo che potrebbe giocare domenica.