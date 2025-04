Dall’Inter al Milan, i rossoneri chiudono il colpo a costo zero

Interessante indiscrezione di mercato: un calciatore è vicino al passaggio in rossonero, suo padre è un ex Inter.

Il Milan è molto attento al settore giovanile e ha creato anche la squadra Under 23 in Serie C per cercare di valorizzare i talenti che escono fuori dal vivaio. Al netto del fatto che il debutto del Milan Futuro sia stato un po’ disastroso, l’intenzione del club rimane quella di formare quanti più calciatori possibili in casa e di prendere i più interessanti sul mercato prima che esplodano altrove.

Il responsabile del settore giovanile rossonero è Vincenzo Vergine, una garanzia: ha lavorato con ottimi risultati sia alla Fiorentina sia alla Roma. È a Milano da settembre 2023 e sta cercando di dare la sua impronta. Va fatto lavorare con i suoi metodi e certamente al Diavolo ne beneficeranno. Ha voluto fortemente Federico Guidi come allenatore della Primavera, anche lui ex Roma, e anche quest’ultimo rappresenta un valore aggiunto.

Milan, arriva un giovane talento gratis: le ultime news

Ovviamente, Vergine sta già lavorando in vista della prossima stagione. Ci sono più giovani sui quali ha messo gli occhi e che vorrebbe portare al Milan. Uno di questi è Lorenzo Colonnese.

Il difensore centrale classe 2007 milita nel Genoa e, secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il Milan è pronto a ingaggiarlo. Il figlio d’arte (suo padre è Francesco Colonnese, ex difensore di Roma, Napoli, Inter e Lazio) ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e può arrivare a parametro zero.

È stato il migliore giocatore della Viareggio Cup 2025, vinta proprio dal Genoa Primavera con Colonnese capitano. Anche Napoli e Monza si sono fatti avanti, ma il Milan viene dato in pole position e potrebbe avere la meglio sulla concorrenza. L’obiettivo è chiudere l’accordo in tempi brevi, così da evitare brutte sorprese.

Colonnese gioca nel Genoa dal 2021, nella passata stagione ha vinto il campionato con la squadra Under 18 rossoblu. In questa stagione ha continuato a giocare con l’Under 18 e ha fatto delle apparizioni con la Primavera. Pur essendo molto giovane, sta già mostrando delle buone doti da leader, oltre a qualità tecniche e intelligenza tattica. Esagerato dire che gioca come un veterano, però è più maturo e pronto di tanti altri coetanei.

Colonnese sembra un giovane molto promettente e il Milan fa bene a cercare di assicurarselo. In caso di arrivo in rossonero, il figlio d’arte dovrebbe iniziare con la Primavera, poi verrà valutato se aggregarlo al Milan Futuro, che nel frattempo deve evitare la retrocessione dalla Serie C alla Serie D.