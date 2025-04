E’ già in città: Furlani lo riporta al Milan

Attenzione al possibile ritorno in rossonero del calciatore: ora è cambiato davvero tutto. Il punto della situazione in casa del Diavolo

Fra qualche ora il Milan di Sergio Conceicao sfiderà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per la 33a giornata di Serie A. Sarà un’occasione per capire se il Diavolo ha davvero trovato la quadratura del cerchio. Il 4 a 0 contro l’Udinese ha fornito tante indicazioni positive, ma servono conferme.

La squadra del portoghese è apparsa solida in fase difensiva e ha sfruttato al massimo le azioni create. I bergamaschi sono perfetti per testare il 3-4-3 del Milan. Un Milan che non dovrebbe cambiare alcuna pedina, confermando l’undici ammirato contro i friulani.

Così dovrebbe esserci la conferma in attacco di Luka Jovic, con Rafa Leao e Christian Pulisic alle spalle. A centrocampo non si toccano Fofana e Reijnders, con Theo Hernandez e Alex Jimenez sugli esterni. In difesa spazio a Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, con Mike Maignan tra i pali.

Il francese non ha mai avuto alcun dubbio di voler giocare la partita di stasera. Venerdì è tornato in gruppo e salvo sorprese indosserà la fascia al braccio, con Marco Sportiello che si accomoderà in panchina.

Milan-Atalanta: indicazione di mercato, occhi puntati sul nerazzurro

Milan-Atalanta sarà importante anche per quanto riguarda il futuro. Innanzitutto ne sapremo di più su Tony D’Amico. Inevitabile una chiacchierata tra le due società per capire se il dirigente può liberarsi per ‘vestire’ il rossonero.

Poi la partita, come detto, potrebbe dare indicazioni fondamentali anche per quanto riguarda il modulo. Se dovessero arrivare altri segnali positivi, non potranno essere ignorati e inevitabilmente si potrebbe far mercato guardando alle esigenze che richiede il 3-4-3.

Con il nuovo modulo sarebbe certamente più semplice trovare dei difensori all’altezza della situazione: Coppola e Solet, ad esempio, sono giocatori sul taccuino del Milan e darebbe più garanzie a tre che a quattro. Il Milan, poi, potrebbe decidere di regalarsi anche un esterno di destra.

Oltre a Dodo, di cui si sta parlando parecchio, attenzione ad un altro profilo, che stasera giocherà con la maglia dell’Atalanta, Bellanova. L’italiano, cresciuto nel Milan, è uno dei migliori interpreti del ruolo. Riportarlo in rossonero sarebbe importante anche per quanto riguarda le liste. Un dettaglio non certo da poco: ecco perché Bellanova potrebbe davvero diventare un obiettivo del Diavolo.