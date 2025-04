Morte Papa Francesco: derby Coppa Italia a rischio rinvio, i dettagli

La morte di Papa Francesco mette a rischio il derby di mercoledì di Coppa Italia: la situazione e tutti i dettagli

La morte di Papa Francesco ha sconvolto il mondo intero. La notizia è arrivata nelle prime ore di questo lunedì di Pasquetta: alle 7:35, come annunciato dal Cardinale Farrell, Bergoglio è venuto a mancare. Non si conoscono ancora le cause del decesso: probabilmente sono legate ai recenti problemi di salute che lo avevano costretto a un mese di ricovero presso l’Ospedale Gemelli di Roma. Non è stato facile superare quella crisi ma ce l’aveva fatta anche grazie allo straordinario lavoro dei medici. Era rientrato in Vaticano da qualche settimana e stava portando avanti il suo percorso di recupero, senza mancare a qualche apparizione pubblica anche molto recente.

In seguito a questa dolorosa notizia, che rattrista il mondo intero per il grande affetto che c’era nei suoi confronti, la Lega Serie A ha annunciato il rinvio a data da destinarsi delle partite di Serie A e della Primavera in programma oggi: la giornata di campionato iniziata lo scorso week-end quindi non continuerà oggi. Ora c’è grande attesa per capire quanti saranno i giorni di lutto imposti dal CONI per capire se, invece, mercoledì si scenderà regolarmente in campo a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Derby di Coppa Italia a rischio, la situazione

Il Milan è atteso infatti mercoledì dall’impegno più importante della stagione: è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, l’ultima tappa per poter rendere più interessante questi ultimi mesi di campionato. La sconfitta contro l’Atalanta è stata solo l’ennesima delusione di quest’anno, troppo brutto per essere vero: ora anche l’Europa League è lontana, ma è ancora raggiungibile tramite la vittoria della coppa di lega.

Ma la gara di mercoledì è adesso a forte rischio: il CONI deciderà a breve quanti saranno i giorni di lutto da rispettare e da quello dipenderà il da farsi. Potrebbero essere tre, e in questo caso rientrerebbe anche la giornata di mercoledì e a quel punto la gara non si giocherebbe. Ma niente è ancora deciso: bisogna aspettare ancora un po’ per la decisione finale. Un eventuale rinvio non sarebbe un problema per il Milan, che di altri impegni non ne ha; lo sarebbe invece per l’Inter, alle prese con la semifinale di Champions League di mezzo. Un rinvio della gara di mercoledì sarebbe un bel problema per la Lega, anche se siamo ormai a fine stagione e fra una gara e l’altra ci sono più giorni a disposizione. Un eventuale cambio data potrebbe anche portare ad un rinvio anche della finale, al momento in programma il 14 maggio.