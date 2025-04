Altro ribaltone per il Ds: nuovo incontro con Furlani

Le ultime novità relative al nuovo Direttore sportivo del Milan. Ecco il punto della situazione al 22 aprile in vista della prossima stagione

Il mese di aprile si sta concludendo e il Milan non ha ancora in organico un nuovo Direttore sportivo. Dalle parti di via Aldo Rossi predicano calma. Sembra non esserci alcuna fretta di scegliere colui che andrà a prendere il posto di Antonio D’Ottavio.

Servirà chiaramente una figura decisamente diversa rispetto a quella che a dicembre si è separato dal Diavolo e anche per questo Giorgio Furlani sa quanto sia importante e decisiva. Così si sta prendendo tutto il tempo possibile. Media e i tifosi sono convinti che il Milan sia già in ritardo: d’altronde dopo una stagione fallimentare serviva muoversi con l’argo anticipo per gettare le basi della nuova. Ad oggi, almeno ufficialmente, non è stato fatto. I rossoneri non hanno ancora un Ds e ovviamente l’allenatore al quale ci si affiderà per la rinascita. Quelli passati, però, sono stati giorni caldi.

Come abbiamo provato a raccontarvi su MilanLive.it, Giorgio Furlani aveva deciso di puntare su Fabio Paratici. Era tutto fatto, le parti avevano concordato ogni cosa, prima del dietrofront. E’ così arrivata la fumata nera, dopo le persone mediatiche, con l’Amministratore delegato che ha deciso di guardare altrove.

Milan, da Tare a D’Amico: il punto della situazione

Saltata la trattativa per Fabio Paratici, Giorgio Furlani ha allacciato subito i contatti con Igli Tare. L’albanese è balzato subito in pole, ma la fumata bianca non è arrivata nonostante un blitz romano dell’Amministratore delegato rossonero che aveva fatto pensare che tutto fosse fatto.

Ma così non è stato e domenica c’è stato un contatto anche con Tony D’Amico. Arrivare al Ds dell’Atalanta, però, non è facile per via di un contratto fino al 30 giugno 2027. Stesse difficoltà che il Milan incontrerebbe per Manna e Sartori. Gli italiani appaiono essere i profili che più piacciono a Giorgio Furlani, ma l’albanese è certamente quello più semplice da raggiungere.

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport è in programma un nuovo incontro tra Tare e Furlani. Un nuovo incontro che potrebbe essere quello del dentro o fuori. La verità sul Direttore sportivo potremmo, dunque, conoscerla davvero a breve. La speranza è che sia la volta giusta, una volta per tutte. Il Milan ha bisogno di un Ds per ripartire