Due gioie e un cambio per Conceicao: ecco il Milan del derby

Le ultime sulla formazione con cui il Milan affronterà l’Inter nel derby di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro

Una vittoria per rendere un po’ meno amara una stagione davvero complicata. Il Milan è pronto a sfidare l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si ripartirà dal pareggio per uno a uno dell’andata. Servirà, dunque, vincere per approdare in finale e giocarsi il trofeo a Roma

Per i nerazzurri è stata una vigilia ricca di emozioni, in cui si è più pensato al match di campionato contro la Roma, rinviato a domenica, per via del funerale di Papa Francesco, che alla partita contro il Milan. Simone Inzaghi, contrariamente a Sergio Conceicao, non ha rilasciato dichiarazioni di alcun tipo, ma l’Inter ha in mente il triplete e la voglia di riscattarsi dopo il ko contro il Bologna è tanta. Il Milan, però, non avrà altre occasioni per vivere una notte di emozioni e render felici i propri tifosi. Così il tecnico portoghese è intenzionato a schierare la sua migliore formazione.

Le scelte di Conceicao per Inter-Milan

Milke Maignan si è messo alle spalle il trauma cranico e domenica contro l’Atalanta si è reso protagonista di un ottimo intervenuto con i piedi, con il quale ha evitato il 2 a 0. In difesa arrivano solo conferme: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Pavlovic, vanno dunque verso una maglia da titolare. L’inglese ancora dal primo minuto, nonostante il recupero di Kyle Walker, che si è messo alle spalle l’infortunio al gomito.

E’ recuperato al pari del connazionale Ruben Loftus-Cheek. Anche il centrocampista si accomoderà in panchina, ma Conceicao potrebbe concedergli qualche minuto. Nel 3-4-3 in media non si toccano Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana.

Sugli esterni, Theo Hernandez è in crescita e un’altra partita positiva potrebbe avvicinarlo ancor di più al rinnovo. Sull’altra fascia conferma per Alex Jimenez. Difficile un rilancio di Yunus Musah, ma potrebbe essere l’unica sorpresa della partita.

In attacco, infatti, ci sono sempre meno dubbi sul rilancio di Tammy Abraham al posto di Luka Jovic, con Santi Gimenez certamente in panchina. Ad affiancare l’inglese ovviamente Rafael Leao e Christian Pulisic, che dovranno offrire una prestazione diversa rispetto a domenica.

La Formazione del Milan

(3-4-3): 16 Maignan; 23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic; 20 Jimenez 28 Fofana 14 Reijnders 19 Theo Hernandez;

11 Pulisic 90 Abraham 10 Rafa Leao