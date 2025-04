Inter-Milan 0-3, le pagelle: rossoneri in finale, Jovic prova da 9 con doppietta

Derby Inter-Milan: cronaca, risultato finale e pagelle della partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia 2024/2025.

Stasera a San Siro si è disputato il quinto derby di Milano di questa stagione. In palio la finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Inter-Milan è terminata con il risultato finale di 0-3, i rossoneri si giocheranno la possibilità di vincere il secondo trofeo stagionale.

Coppa Italia, derby Inter-Milan: cronaca e risultato della partita

Primi minuti di equilibrio a San Siro. Al 9′ prima grande occasione per l’Inter: Darmian ha un’autostrada davanti, entra in area e calcia di destro in diagonale, palla fuori. Al 17′ grande intervento difensivo di Tomori, nerazzurri un po’ più pericolosi nella prima parte di derby, mentre i tentativi offensivi del Milan vengono continuamente murati. Al 22′ traversa di Dimarco con un tiro mancino in diagonale dall’interno dell’area dopo un buon assist di Barella.

Al 28′ iniziativa di Theo Hernandez, che prova il tiro dalla distanza ma trova Bisseck pronto a murarlo. Al 33′ grande sponda di testa di Taremi sul lancio di Barella, Lautaro Martinez dentro l’area calcia di esterno destro non trovando la porta: palla alta e chance sprecata. Al 36′ GOL DI JOVIC! Cross perfetto di Jimenez, colpo di testa perfetto dell’ex di Real Madrid e Fiorentina. La squadra di Inzaghi ha provato la reazione, però non ha fatto male a Maignan. Al 45′ Bisseck ha calciato di sinistro da fuori area: palla centrale, Mike ha bloccato facilmente. Il primo tempo di Inter-Milan è terminato con il risultato di 0-1.

Al 49′ ANCORA JOVIC! Cross di Hernandez, nella mischia è ancora il serbo a colpire con una zampata mancina. Al 53′ Inzaghi cambia Asllani, Barella, Dimarco e Taremi per mettere Calhanoglu, Frattesi, Zalewski e Arnautovic. Due minuti dopo Milan pericoloso con Leao, ma sul suo cross non c’è nessun compagno pronto a deviare. Al 58′ Mkhitaryan ci prova col sinistro da fuori area, palla a lato.

Conceicao sostituisce un acciaccato Gabbia per Thiaw all’59’. Al 63′ colpo di testa di Pavlovic da corner, palla alta. Tre minuti dopo è Lautaro Martinez a colpire di testa su cross di Barella, Maignan para senza affanni. Super Maignan al 67′ sul colpo di testa di de Vrij da corner: l’ex Lille è reattivo nel tuffarsi e respingere il pallone. Ammonito Calhanoglu per fallo su Reijnders al 71′. Grande azione rossonera al 73′: fondamentale Bisseck in scivolata nell’evitare che Reijnders serva lo smarcato Leao.

Al 78′ Conceicao mette Loftus-Cheek e Abraham per Pulisic e Jovic, applaudito dai tifosi del Milan presenti a San Siro. All’86’ GOL DI REIJNDERS! Assist preciso di Leao per Tijji, che di sinistro non sbaglia calciando in diagonale dentro l’area. Conceicao toglie Theo (diffidato) e Reijnders per Bartesaghi e Felix. Niente recupero, Inter-Milan finisce 0-3, i rossoneri sono in finale di Coppa Italia!

Le pagelle della squadra di Conceicao