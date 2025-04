Inter-Milan, rivoluzione totale: la formazione è ribaltata

Le ultimissime notizie relative alla formazione con cui si scenderà in campo stasera per il ritorno della semifinale di Coppa Italia

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda la formazione che stasera scenderà in campo per il derby di ritorno. Ormai è davvero tutto pronto per la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Sergio Conceicao. Una sfida che vale moltissimo per entrambe le squadre.

I rossoneri vogliono regalare almeno una gioia ai propri tifosi dopo una stagione disastrosa; i nerazzurri, invece, sono desiderosi di rialzare la testa dopo il ko contro il Bologna e continuare a sognare il triplete. Il tecnico portoghese ha deciso che cambierà solamente una pedina rispetto a domenica.

Così ci sarà Tammy Abraham al posto di Luka Jovic in avanti. L’inglese sarà ovviamente supportato da Rafa Leao e Christian Pulisic. Nel 3-4-3 gli esterni continueranno ad essere Theo Hernandez e Alex Jimenez, anche se non è da escludere un inserimento a sorpresa di Yunus Musah al posto dello spagnolo.

Al centro nessun dubbio su Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. Ruben Loftus-Cheek, finalmente recuperato, si accomoderà in panchina al pari di Kyle Walker. In difesa giocheranno ancora Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Pavlovic, con Mike Maignan tra i pali. Il francese d’altronde si è completamente messo alle spalle il trauma cranico che lo aveva fermato nel corso di Udinese-Milan.

Le scelte di Inzaghi: ecco cosa cambia

E l’Inter? Simone Inzaghi ieri non ha parlato e la dirigenza è stata impegnata a capire quando si sarebbe giocato la sfida di campionato contro la Roma. Tra i nerazzurri c’è una normale stanchezza e gestirla, giocando ogni tre giorni è normale. Così contro il Milan saranno diverse le pedine che cambieranno rispetto a domenica scorsa.

Tra i pali spazio a Martinez e non a Sommer. A centrocampo ecco Asllani che farà rifiatare Calhanoglu. Con lui, Mkhitaryan e Barella. Dietro spazio a Bisce e de Vrij con lo squalificato Bastoni. Sugli esterni, invece, Darmian e Dimarco. In attacco senza Marcus Thuram, sarà Taremi ad affiancare Lautaro Martinez. I nerazzurri dovranno ancora fare a meno anche di Dumfries e Zielinski.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Rafa Leao; Abraham