Titolare prima dell’addio: al Milan è tutto deciso

Stasera nella sfida contro l’Inter sarà titolare, ma a fine stagione una sua permanenza è davvero complicata: il punto della situazione

Poche ore e il Milan di Sergio Conceicao scenderà in campo per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Si riparte dall’uno a uno dell’andata. L’obiettivo è chiaramente quello di passare il turno per giocare la finale che vale un trofeo. Regalare un’ultima gioia ai tifosi che hanno vissuto una stagione da incubo, è quello che davvero conta.

Stasera contro i nerazzurri scenderanno in campo tanti giocatori, che rischiano di fare le valigie in estate. E’ un destino questo certo per Sergio Conceicao, che non ha più possibilità di restare al Milan. Ormai nessuno crede al miracolo.

Ma il portoghese ovviamente non sarà l’unico a dire addio al Diavolo. Non resterà in rossonero il connazionale Joao Felix, così come molto probabilmente anche Riccardo Sottil. Entrambi non saranno dalla partita al primo minuto, ma potrebbero essere chiamati in causa. Futuro in dubbio poi per Fikayo Tomori, che invece partirà dall’inizio, come l’amico Tammy Abraham. La situazione del centravanti è quella più particolare.

Milan, lo strano caso di Abraham

L’ex Chelsea sta facendo bene e non è un caso che Conceicao stasera abbia deciso di puntare nuovamente su di lui. I numeri di Abraham sono più che buoni per un attaccante di scorta, ma questo status è praticamente impossibile per un calciatore che percepisce 4,5 milioni di euro netti a stagione. Quasi il doppio rispetto a Santi Gimenez che in linea teorica è stato acquistato per fare il titolare.

Abraham stasera vorrà dimostrare di meritarsi il Milan ancora una volta. Il Diavolo, come più volte detto, è soddisfatto di quanto offerto dall’inglese ma senza un taglio netto dello stipendio, la sua permanenza è praticamente impossibile.

Così il Milan guarda alle alternative. Alternative che in Italia e più precisamente a Udine e Lecce, dove giocano Lucca e Kristovic. La concorrenza è ovviamente tanta, ma il Diavolo è pronto a provarci. Attenzione, inoltre, a Burkardt del Mainz, autore in quest’annata di 15 gol in Bundesliga, e a Biereth del Monaco, in rete ben 12 volte in 13 apparizioni in Ligue1. Tutto chiaramente passerà dalla scelta del nuovo Direttore sportivo. L’attesa per capire chi sarà l’attaccante del futuro è dunque lunga, ma stasera al Milan tutti fanno il tifo per Abraham